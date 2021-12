Karlshuld

vor 32 Min.

Ohne Termin: Booster-Impfungen am Wochenende in Karlshuld

Wer möchte, kann sich am Wochenende in Karlshuld boostern lassen.

Die mobilen Impfteams des BRK bieten am 4. und 5. Dezember in der Sport- und Mehrzweckhalle in Karlshuld Auffrischungsimpfungen an. Ein Termin ist dafür nicht notwendig.

Keinen Termin brauchen Menschen, die sich am Wochenende in Karlshuld von den mobilen Impfteams des BRK-Kreisverbandes boostern lassen wollen. Die Aktion um Auffrischungsimpfungen findet am 4. und 5. Dezember jeweils von 14 bis 19 Uhr in der Sport- und Mehrzweckhalle in der Kindergartenstraße 2 statt. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, werden an beiden Tagen Nummern ausgegeben, wie das Landratsamt berichtet. Dadurch können die Betroffen besser abschätzen, wann sie bei der Impfung drankommen. Boostern in Karlshuld: Verimpft werden die Impfstoffe Moderna und Biontech Pro Tag können rund 200 Impfungen angeboten werden. Verimpft werden die Impfstoffe von Moderna und, sofern verfügbar, von Biontech. Zum Impftermin sollen bitte alle vorhandenen Unterlagen der bisher erfolgten Corona-Schutzimpfung (Dokumentation der Erst- und Zweitimpfung) sowie der Impfausweis und der Personalausweis mitgebracht werden. Den ganzen Dezember über sind die mobilen Impfteams in den Gemeinden des Landkreises unterwegs und bieten dabei Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen an. Bislang stehen die Termine für zwölf Gemeinden. Die genauen Impforte sowie weitere Termine werden noch bekannt gegeben. (nr)

