Unbekannter stielt Geld am Bankautomaten in Karlshuld

Ein Unbekannter nutzte an einem Bankautomaten in Karlshuld eine günstige Gelegenheit, um Geld der Vor-Kundin zu nehmen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Eine vermeintlich günstige Gelegenheit nutzte am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr ein bislang Unbekannter an einem Bankautomaten an der Hauptstraße in Karlshuld. Dort befanden sich laut Polizei noch 50 Euro im Ausgabefach der „Vor-Kundin“, einer 22-jährigen Frau, die zuvor in Gedanken vergaß, ihr Geld zu entnehmen.

Karlshuld: Diebstahl am Bankautomaten

Der Täter nahm das Geld an sich und verließ die Örtlichkeit ohne weitere Veranlassungen. Die Polizei Neuburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (nr)

