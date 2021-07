"Von Anfang an begeistert": Er leitet jetzt den Partnerschaftsverein Karlshuld

Plus In Karlshuld kümmert sich der Partnerschaftsverein künftig sowohl um den Kontakt ins serbische Beska als auch zur Stadt Schwetzingen. Wer den neuen Verein künftig leitet.

Der Partnerschaftsverein Karlshuld-Beska hat sich aufgelöst und ist sogleich in einem neuen Verein aufgegangen, dem Partnerschaftsverein Karlshuld. Lothar Schmeißer wurde einstimmig zum Gründungsvorsitzenden des Vereins gewählt, der nun beide Partnerschaften, sowohl die mit der serbischen Gemeinde Beska als auch die mit der baden-württembergischen Stadt Schwetzingen, zusammenführen soll.