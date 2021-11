Karlshuld

Vorerst kein Adventsmarkt in Karlshuld: Aber geht vielleicht doch noch was?

Der Weihnachtsmarkt in Karlshuld kann aller Voraussicht nach nicht stattfinden.

Plus Ministerpräsident Söder erteilte am Freitag Weihnachtsmärkten eine Absage. Somit wird es auch in Karlshuld keinen solchen Markt geben. Doch ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt.

Von Anna Hecker

Bis zuletzt hatte Stefan Tarnick für einen Weihnachtsmarkt in Karlshuld gekämpft. Nach der Absage durch die Gemeinde bemühte er sich um die Umsetzung auf einer privaten Fläche. Diese Anstrengungen sind nun vorerst umsonst gewesen. Denn am Freitagnachmittag erteilte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder Weihnachtsmärkten in Bayern ganz generell eine Absage. Doch ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt.

