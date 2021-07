Karlshuld

Was passiert mit dem Karlshulder Volksfestplatz?

Eine Betonwüste: Der Volksfestplatz vor der Schule soll überplant werden. In die Umgestaltung soll auch das ehemalige Moorversuchsgut auf der anderen Straßenseite mit einbezogen werden. Bürgermeister Michael Lederer wünscht sich eine „optische Einheit“.

Plus Das Areal zwischen Schule und dem ehemaligen Moorversuchsgut soll überplant werden. Was genau sich dort verändert wird, sollen die Bürger und Bürgerinnen mit entscheiden.

Von Claudia Stegmann

Wohin will sich Karlshuld künftig entwickeln? Was ist den Bürgerinnen und Bürgern wichtig? Wo gibt es Nachholbedarf? Was muss sich ändern? Es sind Fragen wie diese, mit denen sich der Gemeinderat noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Denn Bürgermeister Michael Lederer hat es sich zum Ziel gemacht, seiner Gemeinde ein städtebauliches Entwicklungskonzept zugrunde zu legen. Es soll die Basis für alle künftigen Entscheidungen sein, um das große Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren. Außerdem – und das ist ein entscheidender Punkt – werden alle Projekte, die aus diesem Prozess heraus entstehen, massiv finanziell gefördert.

