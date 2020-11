vor 48 Min.

Karlshuld: Wo Lkw künftig verboten sind

Plus Gemeinderat verbannt Lkw aus der Schul- und Kindergartenstraße – vorerst.

Von Elena Winterhalter

In der Schulstraße und der Kindergartenstraße in Karlshuld wuselt es zu den Stoßzeiten, also morgens, wenn die Kinder in die Schule gehen oder von den Eltern in die Kindertagesstätte gebracht werden. Und mittags, wenn die Kinder nach Hause laufen oder von den Eltern wieder eingesammelt werden. Dazu kommen die Busse. Lkw haben in diesem Getümmel nichts zu suchen, so sieht es zumindest der Gemeinderat in Karlshuld. In seiner Sitzung am Montagabend stimmte das Gremium einstimmig dafür, die Schul- und Kindergartenstraße für Fahrzeuge über einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen zu sperren.

„Wir müssen unsere Kinder schützen“, begründete Michael Lederer den Vorschlag. Erst kürzlich sei ihm von einem Vorfall berichtet worden, bei dem ein Lkw mitten in der Rushhour zwischen Bussen, Kindern und Autos rückwärts eingeparkt hat. „Das geht nicht.“ Aktuell parken nachts Lkw von Speditionsfirmen auf dem Volksfestplatz. „Da müssen sich jetzt die Firmen um eine Alternative kümmern“, so Lederer.

Werner Hecht: Lkw sind Gefahr für Kinder

Rita Schmidt (CSU) begrüßte den Vorschlag grundsätzlich, gab aber zu bedenken, ob man nicht über eine Ausnahme an den Wochenenden nachdenken sollte. Michael Lederer plädierte dafür, zunächst ein komplettes Verbot für Lkw auszuprobieren und die Situation zu beobachten. „Eventuell können wir dann nachbessern oder Parkscheine vergeben“, sagte Lederer.“ Auch zweiter Bürgermeister Werner Hecht sprach sich dafür aus, die Verkehrsbeschränkung einzuführen. „Wir haben festgestellt, dass die Lkw eine Gefahr darstellen und müssen deshalb handeln.“

Lieferverkehr ist weiterhin erlaubt

Zuvor hatte das Gremium ebenfalls einstimmig für eine Widmung der Verlängerung der Kindergartenstraße gestimmt. Im Bereich des Neubaugebietes ist die Straße nun fertiggestellt und heißt nun ebenfalls Kindergartenstraße. Firmen, die hier noch bauen, sollen mit ihren Lkw künftig über die Augsburger Straße und Hauptstraße in die Kindergartenstraße fahren und nicht mehr über den Schul- und Kindertagesstättenbereich. Von dem künftigen Verbot ausgenommen, ist der Lieferverkehr.

