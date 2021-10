Würdigung: Karlshuld benennt Straße nach verstorbenem Bürgermeister Karl Seitle

Plus Karlshulds langjähriger Bürgermeister Karl Seitle ist im Februar verstorben. Nun benennt die Gemeinde eine Straße nach ihm.

Nach langer Pause glich die Sitzung des Karlshulder Gemeinderats am Montagabend fast schon einer kleinen Premiere. „Das ist das erste Mal, dass das sozusagen neue Gremium hier im Sitzungssaal des Rathauses ist“, sagte Bürgermeister Michael Lederer. Im vergangenen Jahr hätten die Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie stets woanders stattgefunden und auch fast das gesamte laufende Jahr. „Aber ich habe vorige Woche grünes Licht vom Landratsamt bekommen, dass wir wieder hier sein dürfen – allerdings mit Abstand und Maske.“ Neben einigen Bauangelegenheiten stand auch ein emotionales Thema auf der Tagesordnung - der verstobene Bürgermeister Karl Seitle.