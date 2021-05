Karlshuld

vor 52 Min.

Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Karlshuld

Zwischen Friedhof und Abzweigung Kleinhohenried hat es am Freitagnachmittag in Karlshuld gekracht. Was passiert war.

Auf der Pfaffenhofener Straße in Karlshuld kam es am späten Freitagnachmittag auf der Pfaffenhofener Straße in Karlshuld zwischen dem katholischen Friedhof und der Abzweigung nach Kleinhohenried zu einer Streifkollision zweier Autos. Beide Fahrer, ein 64-Jähriger aus Neuburg, der mit seinem Suzuki Richtung Karlshuld unterwegs war, und eine 61-jährige Waidhofenerin, die ihm mit ihrem Toyota entgegengekommen war, wurden leicht verletzt und mit Sankas ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen der Frau war aufgrund der Kollision im Acker gelandet, das Auto des Neuburgers kam auf dem Radweg zum Stehen. Lesen Sie auch: Wer von den Grünen Neuburg-Schrobenhausen in Berlin vertreten will

