"abSTANDsKONZERT“: Blaskapelle Karlshuld meldet sich musikalisch zurück

Mit einem furiosen „abSTANDsKONZERT“ meldete sich die Blaskapelle Karlshuld nach anderthalbjähriger Konzertabstinenz zurück. Die insgesamt 24 Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Dirigent Christian Mattes, der moderierend und die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Mitmachen durchs gut einstündige Programm führte, bewiesen, dass sie das Musizieren nicht verlernt haben.