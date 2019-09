00:35 Uhr

Karlshuld bedankt sich bei Vereinen

Ein Abendessen für die Veranstalter der Ferienprogramme

Mit einem Essen im Feuerwehrhaus hat sich die Gemeinde Karlshuld bei allen Veranstaltern bedankt, die sich in den vergangenen Jahren am Karlshulder Ferienprogramm beteiligt haben. 45 verschiedene Vereine, kirchliche Gruppen, Firmen und Privatpersonen haben in den vergangenen sechs Jahren Aktionen angeboten. Zwischen 300 und 350 Anmeldungen wurden dafür jedes Jahr gezählt. Auch in diesem Sommer wurde das Programm rege angenommen: 324 Mal wurden die Veranstaltungen insgesamt gebucht.

Zur Dankeschön-Feier mit einem Essen kamen rund 100 Gäste. Seitle bedankte sich bei jenen, „die schon seit vielen Jahren ihre Freizeit opfern, um den Kindern und Jugendlichen unserer Gemeinde in den Ferien ein paar abwechslungsreiche Stunden zu bieten“. Er wünschte den Aktiven, dass sich das Engagement irgendwann auszahle, indem sich durch den Kontakt zu den Vereinen neue Mitglieder rekrutieren.

Seit 2015 arbeitet die Gemeinde mit dem Kreisjugendring Neuburg-Schrobenhausen zusammen, der für die Gemeinde die kompletten Verwaltungsaufgaben übernimmt. Auch die Anmeldung zu den Veranstaltungen in Karlshuld läuft online über den KJR – „wodurch lange Wartezeiten vor der Rathaustüre und entsprechend hitzige Diskussionen wegfallen“, sagte Seitle seinen Gästen.

„Nach wie vor ist uns der enge Kontakt zu den Vereinen, den kirchlichen Gruppen und privaten Anbietern der Ferienprogramm-Aktionen sehr wichtig. Wir haben immer ein offenes Ohr, wenn es Anregungen oder Anliegen gibt“, betonte der Bürgermeister. Einen Wermutstropfen bringen in diesem Zusammenhang die neuen Datenschutzrichtlinien mit sich: Die Veröffentlichung von Fotos aus den Ferienprogramm-Aktionen in den Medien oder bei öffentlichen Veranstaltungen wie etwa in der Bürgerversammlung ist nur noch mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten möglich. Weil der Aufwand dafür aber zu groß ist, verzichten die meisten Veranstalter mittlerweile auf eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. (rolg)

