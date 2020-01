Karlshulder Ballermann

In Karlshuld machen die Freien Wähler Wahlwerbung mit riesigen Plakaten. Das könnte nach hinten los gehen.

Erinnern Sie sich an die Handtuch-Nummer am Ballermann? Über das Klischee machen sich gerne britische Urlauber lustig, deutsche Touristen auf Mallorca würden auf diese Weise schon vor dem Frühstück die heiß begehrten Liegen am Pool reservieren.

In Karlshuld streiten nicht die Sonnenanbeter um die besten Plätze, sondern Kommunalpolitiker. Für sie ist die Zeit bis zum Urnengang am 15. März nicht die schönste Zeit, es sind aber die wichtigsten Wochen des Jahres. Und da gilt es, bella figura zu machen. Um 00.01 Uhr am 7. Januar, also in der ersten Minute nach Ablauf der vereinbarten Sperrfrist, haben die Freien Wähler ihr politisches Handtuch am Beska-Platz ausgerollt. Zugegeben, ein ziemlich großes, rein optisch ist das Gerüst am Kreisel Geschmackssache. Denn wer vermag schon zu sagen, wie die Wahlentscheidung derer ausfällt, die in den nächsten acht Wochen regelmäßig an dem penetranten Kandidaten-Kabinett vorbei müssen. Der Schuss könnte auch nach hinten losgehen.

Die CSU muss also nicht schmollen. Strategisch gesehen waren die „Freien“ einfach fixer, denn, wie schon der Volksmund weiß: „Der frühe Vogel...“ Und „wer zu spät kommt...“, der muss halt in der zweiten Reihe liegen, äh, plakatieren.

