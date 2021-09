Freilichtmuseum Karlshuld: Jetzt kommt Ordnung ins Depot

Plus Ein Teil des Sammelsuriums des Kulturhistorischen Vereins Donaumoos wird derzeit systematisch erfasst

Seit Montag hat Museumsleiter Fritz Koch fachliche Unterstützung im Museumsdepot, und das gleich im Doppelpack. Lydia Zellner ist Historikerin, Michaela Firmkäs Kunsthistorikerin und Volkskundlerin. Die eine sitzt im Eingangsbereich der alten Putzerei am Laptop, die andere ist im Depot unterwegs, um die „alten Schätze“ zu sichten. Die beiden Freiberuflerrinnen arbeiten seit 2008 zusammen und werden sich bis Jahresende einen Überblick über die Sammlungsgegenstände im Depot des Freilichtmuseums Donaumoos verschaffen, die Schnellerfassung vornehmen und die wichtigsten 500 Objekte inventarisieren.