Kartei der Not: VR-Bank spendet an das Leserhilfswerk

Auch wenn das Benefiz-Golfturnier der Wirtschaft heuer nicht stattfinden konnte, überreichten die Vorstände der VR Bank Neuburg Rain, Werner Halbig (rechts) und Roland Gieß (links), NR-Redaktinsleiter Manfred Rinke einen Scheck über 10.000 Euro für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Auch wenn die neunte Auflage des Golfturniers der Wirtschaft zugunsten der Kartei der Not wegen der Pandemie abgesagt werden musste, spendet die VR-Bank an das Leserhilfswerk. Das Geld kommt aus Überzeugung.

Von Manfred Rinke

Es gab nur diese eine vernünftige Entscheidung, die neunte Auflage des Golfturniers der Wirtschaft zugunsten der Kartei der Not abzusagen. Doch weil all diejenigen, die über das Leserhilfswerk unserer Zeitung Hilfe erfahren, nichts für Corona und die Folgen der Pandemie können, „wollten wir die Kette nicht abreißen lassen“, beschreiben die Vorstände der VR Bank Neuburg-Rain, Werner Halbig und Roland Gieß. Deshalb spendet die Genossenschaftsbank, die das Benefizturnier ausrichtet, auch in diesem außergewöhnlichem Jahr eine stolze Summe: nämlich 10.000 Euro.

VR Bank Neuburg-Rain spendet 10.000 an die Kartei der Not

Damit erhöht sich die Gesamtspendensumme nach acht gespielten und einem ausgefallenen Turnier auf 140.000 Euro, die unschuldig in Not geratenen Menschen im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatredaktionen zugute kommen. „Und das Geld, auch die jetzigen 10.000 Euro, kommt aus voller Überzeugung“, verdeutlichen Halbig und Gieß.

Sie hatten natürlich im Vorfeld der Entscheidung, die Veranstaltung abzusagen, mit einigen Unternehmern gesprochen, die regelmäßig beim Wirtschaftsturnier für den guten Zweck abschlagen. „Die zeigten großes Verständnis und bestätigten und bestärkten uns in unserer Meinung, dass wir uns keinen Gefallen täten, wenn wir das Turnier durchziehen würden“, erzählen die Vorstände.

Beim Benefizturnier stellten in den vergangenen Jahren 18 Firmen aus der Stadt und dem Landkreis jeweils Viererteams. Das Startgeld pro Team betrug 850 Euro. Durch die Unterstützung weiterer Sponsoren und den Verkauf von Losen für eine Tombola kamen dabei jeweils stattliche Spendenerlöse zusammen.

Wohltätigkeit in Neuburg: Golfturnier musste coronabedingt entfallen

Tradition bei den Turnieren hat auch ein rein interner Vergleichskampf zwischen der ausrichtenden VR Bank und der VIB Vermögen AG, die das Turnier von Anfang an unterstützt. Trotz der unumgänglichen Turnierabsage ließen sich die beiden Kontrahenten dieses Duell auch heuer nicht nehmen. Als das Golfen zu Viert wieder erlaubt war, traten VR Bank- und VIB Vermögen-Team gegeneinander an. Und in aller Freundschaft, wie Werner Halbig betont, gewann heuer erstmals und glücklich die VR Bank den Vergleich.

Groß ist indes die Hoffnung, dass das Golfturnier der Wirtschaft im kommenden Jahr wieder stattfinden kann. Der Termin steht schon fest: Es ist Samstag, der 26. Juni.

