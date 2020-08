vor 49 Min.

Karten für Schlosskonzerte zu gewinnen

Die NR verlost acht Freikarten

Wer hätte gedacht, dass im August doch noch die Open Air-Konzerte im Neuburger Schlosshof stattfinden können?! Die aktuellen Corona-Bestimmungen lassen es unter beschränkten Maßgaben zu, und so können demnächst eine Reihe von Künstlern wider Erwarten auftreten.

Die Neuburger Rundschau verlost für folgende Konzerte jeweils 1x2 Karten:

Montag, 24. August, 14 Uhr

Freitag, 28. August, 20 Uhr

Samstag, 29. August, 20 Uhr

Donnerstag, 10. September, 20 Uhr

Wer sein Glück versuchen möchte, schickt bis Mittwoch, 19. August, (12 Uhr) eine Mail´mit dem Stichwort „Konzert“ an gewinnen@neuburger-rundschau.de. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt, die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt. (nr)

