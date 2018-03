vor 53 Min.

Kaufhaus Zierer öffnet zum letzen Mal

Der Abverkauf beginnt am Dienstag in einer Woche. Im Gebäude selbst wurde bereits umgebaut. Es sollen Wohnungen und Gewerbefläche vermietet werden.

Von Manfred Dittenhofer

Länger schon ist das Kaufhaus Zierer in der Schrannenstraße in Neuburg geschlossen. Am Dienstag in einer Woche öffnet es noch einmal seine Pforten. Dann aber nur für vier Wochen und für den Abverkauf der verbliebenen Ware. Denn Andreas Zierer baut bereits kräftig um.

In dem Gebäude wurde bereits renoviert, saniert und umgebaut. Im ersten Stockwerk, das bisher noch zum Einzelhandel gehörte, werden Wohnungen entstehen. Wie bereits vor einigen Jahren in den Obergeschossen. Der Keller wird als Lager für die Mieter genutzt. Bleiben rund 500 Quadratmeter im Erdgeschoss, die Zierer nach dem Abverkauf der Einzelhandelsware als Gewerberäume vermieten will. „Natürlich könnte ich mir einen Filialisten vorstellen.

Auch mehrere Geschäfte sind denkbar

Aber die Fläche im Erdgeschoss kann natürlich auch auf mehrere Gewerbe aufgeteilt werden.“ Im Gegensatz zu den Wohnungen, für die Zierer eine lange Warteliste hat, stehen Interessenten für die Gewerbeflächen nicht gerade Schlage. Die Räume wären, laut Zierer, auch für eine Krankengymnastik-Praxis geeignet. Auch Büroräume seien möglich, oder Betreuungsräume.

Aber zuerst einmal muss die Restware raus. In seinem Kaufhaus hatte Andreas Zierer Mode, Sportartikel, Uhren und Schmuck sowie Koffer und Wäsche im Angebot. Das Gebäude hat er 1988 von seiner Familie übernommen. Damals war noch Quelle-Karstadt als Mieter in dem Haus. Als dieses Unternehmen Insolvenz anmelden musste, verschwand die Filiale - oder besser gesagt, die Angestellten. „Die ließen die gesamte Einrichtung zurück“, erinnert sich Zierer. Er entschloss sich damals, den Einzelhandel selbst weiter zu betreiben.

Mit der Schließung kommt Wehmut

Jetzt mit der endgültigen Schließung kommt auch Wehmut auf. „Ich habe jeden Tag alles mitbekommen. Wenn es an der Bullinger Kreuzung gekracht hat, wusste ich das 15 Minuten später.“ Die Gespräche mit den Kunden und auch mit seinen Mietern, die ab und zu aus den oberen Stockwerken herunterschauten, wird der geborene Eichstätter, der in Ried wohnt, vermissen. In Spitzenzeiten hatte er in seinem Kaufhaus zehn Angestellte. Als klar war, dass irgendwann Schluss sein sollte, hat Zierer keine neuen Mitarbeiter mehr eingestellt. „Ich bin froh, dass ich niemanden entlassen musste. Unsere Mitarbeiter sind alle in Rente gegangen. Die letzten Monate habe ich das Geschäft alleine mit meiner Frau betrieben.“

Auch die Zeiten im Werbeverband Neuburg und im Gewerbeverband hat Zierer in guter Erinnerung. Und auch zum Stadtmarketing hat er einen guten Draht. Er freut sich, dass Citymanagerin Vanessa Korn ihre Expertise bei der Suche nach einem, oder mehreren Mietern für die Gewerbeflächen einbringt. Das Gebäude in Neuburger Zentrumslage bleibt auf jedem Fall unter den Fittichen der familieneigenen Immobilienverwaltung. „An den Gerüchten, dass wir das Gebäude verkaufen, ist nichts dran. Da können unsere Mieter beruhigt sein.“