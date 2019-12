vor 42 Min.

Kavernengarage: Eine Vision für Neuburg

Im Haushalt 2020 sind mehr als 300.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen um den Altstadtberg eingeplant. Architekt Jörg Hauk hätte für den Berg aber eine andere Idee.

Von Dorothee Pfaffel

Erst kürzlich hat der Stadtrat entschieden, dass der Altstadtberg in Neuburg neu in Szene gesetzt werden soll. Der Nachtbergweg soll verbreitert werden, Treppen hoch zur Altstadt sollen saniert oder neu geschaffen werden. Im Bereich der Hutzeldörr sollen die Wege ebenfalls erneuert und barrierefrei gemacht werden. Der Kinderspielplatz am Graben soll neue Sitzgelegenheiten mit Tischen bekommen. Die Mehrheit der Stadträte hat sich – gegen den Willen von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling – dafür ausgesprochen, dass im Haushalt 2020 für das Gesamtkonzept 340.000 Euro eingeplant werden. Architekt Jörg Hauk, der in der Neuburger Altstadt unter anderem den Umbau des Stadttheaters, des Schlosses, der Hofapotheke, des Marstalls und der Tourist-Information begleitet hat, hätte für den Stadtberg eine ganz andere Idee. Eine, in der es nicht um kosmetische Verschönerungen geht. Eine viel größere, die in den 1980er Jahren in Neuburg schon einmal diskutiert wurde: eine Kavernengarage, das heißt, ein mehrstöckiges Parkhaus im Inneren des Bergs.

Architekt Jörg Hauk würde den Stadtberg gerne aushöhlen und in seinem Inneren eine Kavernengarage einrichten. Bild: Dorothee Pfaffel

Wenn Hauk von der Kavernengarage spricht, leuchten seine Augen. Seiner Ansicht nach würden durch diese Tiefgarage so viele Probleme in Neuburg gelöst werden: „Das ganze Blech in der Altstadt würde verschwinden“, sagt Hauk und meint damit die zahlreichen Autos, die zum Beispiel in Amalien-, Residenz- und Herrenstraße stehen. In der Kavernengarage könnten sowohl Altstadtbewohner als auch Behördenmitarbeiter parken. Und auch Schloss- oder Theaterbesucher. Sie alle könnten bequem und trocken mit dem Aufzug von der Garage zum jeweiligen Zielort gelangen. Einfahren könnten die Autos beispielsweise vom Parkdeck an der Luitpoldstraße aus, vom Graben oder über den Wolfgang-Wilhelm-Platz. „Die Altstadt wäre lebenswerter und verkehrsfrei“, findet der Neuburger Architekt. Und dann könnte man beginnen, das Gebiet wieder mit kleinen Geschäften zu beleben.

Kavernengarage in Neuburg: Auch Untere Stadt wäre entlastet

Nicht nur die Obere Stadt würde von der Kavernengarage profitieren, glaubt Hauk. Auch die Untere Stadt würde entlastet werden. Auf der Luitpoldstraße würden nicht mehr so viele Menschen mit ihren Fahrzeugen kreisen, die einen Parkplatz suchen. Denn von der Kavernengarage aus könnte man nicht nur die Altstadt bequem erreichen, sondern auch die Geschäfte in der Unteren Stadt. Dann könnte man in der Unteren Stadt einen verkehrsberuhigten Bereich oder eine Fußgängerzone einrichten. Ein Parkhaus an der Schlösslwiese oder in der Grünauer Straße kann Hauks Meinung nach Neuburgs Verkehrsproblem nicht lösen. Diese Parkmöglichkeiten seien zu weit außerhalb. Außerdem würden durch das Parkhaus am Hallenbad ohnehin nur 130 zusätzliche Stellplätze entstehen.

Als Vorbild für die Neuburger Kavernengarage könnten die Mönchsberggaragen in Salzburg dienen, sagt Hauk. So dachte man auch Mitte der 80er. Damals wurden schon erste Vorplanungen erstellt: Für eine Tiefgarage mit bis zu sechs unterirdischen Stockwerken mit 278, 374 oder gar 426 Stellplätzen veranschlagte man zwischen neun und 12,3 Millionen DM, heißt es in einem Zeitungsbericht vom Juli 1986. Das Projekt wäre inzwischen zwar teurer, doch Hauk ist sich sicher, dass die Stadt EU-Fördermittel abgreifen könnte. In Neuburg werde nur „gespart, gespart, gespart“, bedauert der Architekt und meint damit vor allem den amtierenden Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Dabei hätte man hier so viele Möglichkeiten. „Neuburg ist etwas Besonderes. Neuburg war Residenzstadt. Das müssen wir besser nutzen und herausarbeiten.“ Natürlich müsste man dafür auch etwas investieren.

Kavernengarage in Neuburg finanziell schwierig

Gescheitert ist die Umsetzung der Kavernengarage in den 80ern aus zwei Gründen, wie der damalige Oberbürgermeister Hans Günter Huniar erklärt: Zum einen am Finanziellen, zum anderen an der Menge an Projekten, die in dieser Zeit zu bewältigen waren. „Wir haben so viel saniert“, sagt Huniar. Und in den 1990ern sei dann die zweite Donaubrücke immer mehr in den Fokus gerückt.

In der Altstadt stehen zu viele Autos, findet Jörg Hauk. Er möchte die Amalienstraße von dem vielen Blech befreien. Bild: Dorothee Pfaffel

Wie Hauk findet auch Huniar, dass man die Idee der Kavernengarage wieder aufleben lassen sollte. Huniar: „Die Altstadt verschwindet im Blech. Es ist schade, dass es dort oben so aussieht. Das ist eine Sünde an der Altstadt.“ Eine Stadt der Zukunft müsse viel ökologischer werden, sollte in die Höhe und in die Tiefe wachsen, anstatt zubetoniert zu werden.

Stadtbaumeister Dieter Reichstein beurteilt die Kavernengarage als „technisch machbar, aber finanziell schwierig“. Pro Jahr gebe es schließlich eine Kostenindexsteigerung von ein bis drei Prozent bei den Baupreisen. Allerdings findet auch er, dass die Stadt Neuburg sich dringend eine grundsätzliche Lösung für das Thema Parken und Verkehr überlegen müsse. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling selbst stuft Hauks Vorschlag als „Vision“ ein. Generell halte er die Kavernengarage zwar für eine gute Idee, um die Altstadt autofrei zu bekommen, aber: „Ich fürchte, bei der Finanzsituation der Stadt ist das kurzfristig nicht umsetzbar. Beschlossene Projekte haben Vorrang.“

