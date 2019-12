vor 22 Min.

Kein Forum für die AfD

Neufassung der Satzung der KEB

Die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat sich in ihrer Jahresmitgliederversammlung mit der Neufassung ihrer Satzung befasst. Außerdem stellte Vorsitzender Stephan Witetschek die Eckpunkte des Programms für das Jahr 2020 vor, das teilt die KEB in einer Pressemitteilung mit.

In enger Zusammenarbeit mit Notar Udo Leitenstern, der ehrenamtlich die KEB in der Stadt Neuburg vertritt, wurde in der Leitung des KEB die Satzung neu gefasst. Eingefügt wurde Paragraph sieben mit der Aussage „Alle Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung des Bischofs von Augsburg“. Laut Witetschek soll damit die Ausrichtung der Katholischen Erwachsenenbildung auf die Kirche hin festgehalten und „Schaden von der Kirche ferngehalten“ werden. Es gehe, so Leitenstern, „um eine stärkere Einbindung der kirchlichen Organisationen.“

Außerdem befände sich ein neues Erwachsenenbildungsgesetz in Arbeit. Im Landesverband verständigte man sich auf die Resolution, der AfD in Veranstaltungen des bevorstehenden bayerischen Kommunalwahlkampfes kein Forum zu bieten. Geschäftsführerin Andrea Haiplik erläuterte zudem die Finanzlage, in der Summe liegt der Etat der KEB im Landkreis in einer Größenordnung um die 40.000 Euro.

In Stichworten gab Witetschek einen Rückblick auf das Programm 2019. Ein Höhepunkt war der Auftritt des früheren bayerischen Innenministers und Ministerpräsidenten Günther Beckstein. Für das Jahr 2020 stellte Witetschek einige der zentralen Veranstaltungen für Neuburg und Schrobenhausen vor. Nach Vorträgen von Kaplan Isaac Shityo über seine Heimat Nigeria und von Eva Klingenberg über die Litauenhilfe kommt ein Blick auf die Zeitgeschichte ins Spiel – 2020 liegt das Kriegsende von 1945 genau 75 Jahre zurück.

Im März kommt der Jesuit Ansgar Wucherpfennig, der mit seiner Meinung zu innerkirchlichen Fragen Aufsehen erregt hat. Mit weiteren Themen hat die KEB auch Klima und Umweltbelastung im Blick. Für Herbst 2020 nimmt man sich für Neuburg und Schrobenhausen das Projekt Umweltbildung vor, will über Mobilität und Ressourcen, über Plastikbelastung und das Wasser informieren. Kulturfahrten sind ebenfalls wieder vorgesehen, heißt es in der Mitteilung. (nr)

