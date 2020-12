vor 36 Min.

Kein Neuburger Schloßfest 2021: Organisatoren planen einen Ersatz

Plus Das Neuburger Schloßfest 2021 ist abgesagt. Wie es zu dieser Entscheidung kam und welchen Ersatz die Organisatoren anbieten möchten.

Von Andreas Schopf

Ihm blute das Herz, sagt Friedhelm Lahn. „Aber wir müssen der Realität in die Augen blicken.“ Diese Realität – die nach wie vor angespannte Corona-Lage – führt dazu, dass Neuburg im kommenden Jahr auf das Schloßfest verzichten muss. Die Absage hatte sich angedeutet. Offiziell beschlossen hat sie das Schloßfestkomitee in einer Videokonferenz am Mittwochabend. Wie Lahn, Vorsitzender des Verkehrsvereins Freunde der Stadt Neuburg, mitteilt, fiel die Entscheidung eindeutig mit 17:1 Stimmen. Die Organisatoren wollen nun einen Ersatz anbieten und haben dafür bereits Vorstellungen.

Das Neuburger Schloßfest 2021 ist abgesagt

Ausschlaggebend für die Absage war das Pandemie-Geschehen, mit Infektionszahlen, die nach wie vor nicht wirklich nach unten gehen. Die daraus resultierenden Auflagen behindern die Vorbereitungen, die jetzt im Dezember voll anlaufen würden, sagt Lahn. Doch Tanz-, Gesang- und Theatergruppen können derzeit nicht proben, die entsprechenden Räume stehen nicht zur Verfügung. Dass bis zum Termin Ende Juni weite Teile der Bevölkerung gegen das Coronavirus durchgeimpft sind, sei nicht absehbar, so Lahn. Er betont: „Wir wollen keinen Corona-Hotspot produzieren.“ Darunter hätten in der Folge alle zu leiden: Bürger, Krankenhäuser und die Wirtschaft.

Fest unter Hygiene-Auflagen wäre wohl nicht umsetzbar

Und ein Schloßfest unter strengen Hygiene-Auflagen? Das würde nicht funktionieren, sind sich die Veranstalter sicher. „Das Schloßfest lebt vom Miteinander“, sagt Lahn. Die Auflagen würden das, was den Charakter des Festes ausmacht, zunichtemachen. Zugangsbeschränkungen seien angesichts der zu erwartenden Menschenmassen außerdem schwer zu kontrollieren. Zuletzt drängten an sechs Tagen gut 100.000 Besucher in die Neuburger Altstadt. Solche Mengen an den Toren abzufangen und auf limitierte, freie Plätze auf dem Fest warten zu lassen, sei in der Praxis nicht umsetzbar – erst recht nicht angesichts der Anwohner, die Zugang zur Altstadt benötigen. Zugangsbeschränkungen würden das Fest noch dazu finanziell zu einem Verlustgeschäft machen. Auf der einen Seite weniger Besucher, die Eintritt zahlen, auf der anderen Seite höhere Kosten durch mehr Personal und Hygienemaßnahmen – das geht am Ende nicht mehr auf, so Lahn.

So sah es beim Neuburger Schloßfest 2019 aus. Bild: Dorothee Pfaffel

Schloßfest Neuburg erst wieder 2023

Das Komitee hat außerdem beschlossen, das Fest turnusgemäß erst wieder im Jahr 2023 stattfinden zu lassen – und nicht, wie zuletzt im Gespräch war, außer der Reihe auf 2022 zu verschieben. Zwei solcher Großveranstaltungen hintereinander, also 2022 und 2023, seien für die ehrenamtlichen Organisatoren nicht zu stemmen. „Das wäre zu viel des Guten“, so Lahn. Außerdem gehe es um andere Veranstaltungen in der Region Neuburg, die extra für 2022 angesetzt sind, um dem Schloßfest aus dem Weg zu gehen. „Denen würden wir das Wasser abgraben“, sagt Lahn. Im Sinne eines fairen Miteinanders wolle man dies vermeiden – erst recht in Zeiten, in denen Veranstaltungen reihenweise abgesagt wurden und werden. „Wir haben alle leiden müssen.“

Organisatoren wollen einen Ersatz anbieten

Die Organisatoren haben nun ein neues Ziel: An den beiden Wochenenden Ende Juni und Anfang Juli soll in Neuburg auch ohne das Schlossfest etwas geboten sein. Lahn spricht von kleineren Veranstaltungen, die kurzfristig organisiert werden können – je nach Infektionsgeschehen. Er hat zwei mögliche Standorte dafür im Blick: der Schlosshof und der Garten des Stadtmuseums. In diesen abgetrennten Bereichen könne man jeweils den Zugang mithilfe von Eintrittskarten regeln und ein Hygienekonzept umsetzen – im Gegensatz zur großen, freien Fläche der Neuburger Altstadt. Schlossfestgruppen werden Neuburg außerdem bei der Landesgartenschau in Ingolstadt vertreten, die im kommenden Jahr über die Bühne gehen soll. „Das ist alles bei weitem kein Ersatz für das Schlossfest“, betont Lahn.

Was bleibt Fans des beliebten Treibens in der Neuburger Altstadt nun übrig? „Die Schlossfest-Musik müssen wir zuhause hören, mit einem Gläschen Met dazu“, schlägt Lahn mit einem Augenzwinkern vor. „Und einen Rahmflecken bekommt man vielleicht auf einer Dult to go.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen