Keine Computer für Heimunterricht: Neuburger Realschule startet Aufruf

Der Kreis Neuburg-Schrobenhausen hat Computer für den Heimunterricht bestellt. Weil es Lieferschwierigkeiten gibt, starten Eltern der Neuburger Paul-Winter-Realschule einen Aufruf.

Von Andreas Schopf

Das Thema ist brandaktuell. Nach den Verschärfungen der Corona-Auflagen in Bayern müssen seit Mittwoch Schüler ab der achten Klasse in Wechselunterricht, sie kommen also abwechselnd in die Schule oder bleiben zuhause. Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 200, müssen diese Schüler komplett über Distanzunterricht arbeiten. Die Region Neuburg-Schrobenhausen ist seit Tagen kurz davor, diese Schwelle zu überschreiten (lesen Sie hier mehr dazu).

Computer für den Heimunterricht: Eltern der Paul-Winter-Realschule Neuburg starten Aufruf

Um die Schularbeiten von zuhause aus erledigen zu können, braucht es Laptops oder Tablets. Doch nicht in jeder Familie sind solche Geräte vorhanden, oder es sind zu wenige, damit die Eltern im Homeoffice und die Geschwister parallel arbeiten können. Auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es genügend Familien, die sich die nötigen technischen Geräte nicht leisten können. Alleine an der Paul-Winter-Realschule in Neuburg gibt es sechs Kinder, die zuhause überhaupt keinen Laptop zur Verfügung haben, berichtet Elternbeiratsvorsitzende Marieke Hoffmann. Insgesamt brauche man an der Realschule etwa 50 neue Geräte, um den Bedarf in diesem Jahr zu decken.

Für genau solche Fälle wollte der Landkreis als Schulträger eigentlich Abhilfe schaffen. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres orderte das Landratsamt 200 neue Laptops und Tablets, um Kinder und Jugendliche der weiterführenden Schulen in der Region besser für den Heimunterricht auszurüsten. Doch die Geräte sind immer noch nicht angekommen. „Es bestehen Lieferschwierigkeiten, sodass derzeit bedauerlicherweise nur ein Teil der angeforderten Laptops und iPads an die Schulen ausgeliefert werden konnte“, heißt es vom Landratsamt.

Wann die Geräte eintreffen, ist nicht absehbar

Laut Hoffmann ist derzeit nicht absehbar, wann die Geräte eintreffen werden. „Das Problem wird sich nicht so schnell lösen lassen“, befürchtet sie. „Doch der Distanzunterricht wird Teil unseres Lebens bleiben.“

Angesichts der Dringlichkeit bemüht sich der Elternbeirat der Paul-Winter-Realschule um Alternativen. Hierzu fand ein Gespräch im Landratsamt statt. Der Wunsch, nicht benötigte Geräte von der Behörde auszuleihen, ließ sich laut Hoffmann nicht umsetzen. Jetzt möchten die Betroffenen auf anderem Wege Geräte beschaffen und starten dafür einen öffentlichen Aufruf. Die Elternvertreter appellieren an Unternehmen, die alte Geräte übrig haben oder neue sponsern könnten, sich zu melden. Auch Privatleute, die einen Computer nicht mehr benötigen und zur Verfügung stellen, könnten die Situation verbessern. „Die Not ist groß“, betont Hoffmann.

Landrat Peter von der Grün steht hinter dem Vorhaben

Landrat Peter von der Grün unterstützt das Vorhaben. „Ich begrüße die Eigeninitiative des Elternbeirates der Paul-Winter-Schule und bedanke mich sehr für das Engagement, dem Engpass entgegenzuwirken“, so der Landrat.

Der IT-Dienstleister der Schule hat erst kürzlich sechs „Uralt-Computer“, wie es Hoffmann nennt, wieder für den Betrieb fit gemacht. „Ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt die Elternvertreterin. „Aber wir freuen uns über alles.“ Diese sechs Computer händigte man am Mittwoch an die betroffenen Eltern aus, berichtet Sonja Kalisch, Rektorin der Paul-Winter-Realschule. „Die Geräte erfüllen ihren Zweck, dafür sind wir dankbar“, sagt sie. In der vergangenen Woche habe man außerdem sechs Tablets vom Landratsamt bekommen. „Das federt die akute Lage ab“, so die Schulleiterin. „Aber wir wissen nicht, wie es weitergeht.“

Man will für den schlimmsten Fall gewappnet sein

Angesichts der Corona-Zahlen könne man nicht sagen, was auf die Schulen in den kommenden Wochen und Monaten zukommen wird. Je nach Verlauf der Pandemie müsse man auch damit rechnen, dass alle Schüler wieder in den Distanzunterricht geschickt werden. „Wir müssen für den schlimmsten Fall gewappnet sein“, betont Schulleiterin Kalisch. Im Frühjahr, im Rahmen des ersten Lockdowns, hatte man schon einmal eine solche Situation. Damals haben Geräte für den Heimunterricht „ganz klar gefehlt“.

Unabhängig von der technischen Ausstattung hätten Schüler und Lehrer, was den Heimunterricht angeht, im Vergleich zum Frühjahr deutlich dazugelernt. Abläufe und das Bedienen der nötigen Programme seien mittlerweile fast Routine. „Diese Entwicklung ist schön zu sehen“, freut sich Kalisch. Trotzdem befinde man sich im Bereich der Digitalisierung nach wie vor in einem Lernprozess. „Und der wird auch weitergehen.“

