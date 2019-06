vor 58 Min.

Keine Lust auf Polizeikontrolle - 25-Jähriger springt in die Donau

Am Rande des Schlossfestes in Neuburg kam es in der Nacht zu Samstag zu einem kuriosen Rettungseinsatz.

Kurioser Rettungseinsatz am Rande des Neuburger Schlossfests: Um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, sprang ein junger Mann in die Donau.

Am Rande des Schlossfests in Neuburg an der Donau kam es in der Nacht zum Samstag gegen 01.20 Uhr zu einem kuriosen Rettungseinsatz: Weil sich ein 25-jähriger Mann einer Polizeikontrolle entziehen wollte, sprang er kurzerhand in die Donau.

25-Jähriger flüchtet vor Polizei in die Donau

Wie die Polizei mitteilt, gehörte der junge Mann aus München zu einer Gruppe Schlossfestbesucher. Laut Angaben eines Polizeisprechers sei der Mann während einer Kontrolle durch die Beamten am Donaukai in den Fluss gesprungen. Zu den genauen Beweggründen des jungen Mannes machte der Polizeisprecher keine Angaben.

Nachdem die Beamten den Sichtkontakt zu dem Mann verloren hatten, suchten Kräfte der Wasserwacht und der Feuerwehr nach ihm. Auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz. Der 25-Jährige wurde schließlich wenige Stunden später in seiner Unterkunft aufgefunden. Er überstand seine Schwimmeinlage unverletzt. (AZ)

