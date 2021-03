07:00 Uhr

Keine Rosenaktion: KLJB bittet trotzdem um Spenden

Die Katholische Landjugendbewegung unterstützt unter anderem Projekte in den Favelas in Sao Paulo.

Welche Projekte die Katholische Landjugendbewegung mit dem Geld unterstützen würde.

Traditionell findet am vierten Fastenwochenende (13./14. März) die Rosenaktion der Katholischen Landjugendbewegung Neuburg-Schrobenhausen (KLJB) statt. Dabei werden normalerweise durch den Verkauf von Rosen sowie mehrere Benefizkonzerte Spenden für zwei Projekte in Brasilien gesammelt. Wegen der weiterhin unbestimmten Corona-Lage hat sich die KLJB jedoch dazu entschieden, dieses Jahr auf die Bestellung von Rosen zu verzichten. Doch die Projekte benötigen die Spenden mehr denn je. Deshalb möchte die KLJB auch in diesem Jahr Spenden sammeln, wenngleich ohne Rosen.

Alle Spenden werden zu gleichen Teilen an folgende Aktionen überwiesen:

Abrigo Brasil : Die Organisation Abrigo Brasil hat in den Favelas von Sao Paulo Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Jugendzentren und ein Krankenhaus sowie Lehrstätten aufgebaut, um den Jugendlichen den Weg aus den Armenvierteln heraus zu ermöglichen. 2020 wurden die Spendengelder vorrangig zur Versorgung der Favela-Bewohner mit Medizin, Nahrung und Hygieneartikeln verwendet, wovon fast 14.000 Bewohner profitierten. Denn die Elendsviertel wurden von der Verwaltung des Staates Sao Paulo vollständig isoliert, um die Ansteckung mit Covid-19 unter Kontrolle zu behalten. Durch die Abriegelung konnten viele Favela-Bewohner ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen, wodurch ihr Verdienst komplett wegfiel.

Spendenkonto: KLJB Neuburg-Schrobenhausen, IBAN: DE37 7215 2070 0000 8350 66, BIC: BYLADEM1NEB

