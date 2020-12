15:27 Uhr

Keine Ski-Saison: Was machen Vereine im Kreis Neuburg-Schrobenhausen?

Alpines Skivergnügen – eigentlich im Freien und mit sehr viel Abstand. Wären da nicht die Fahrten mit dem Bus in die Skigebiete und dort dann in Gondeln und Liften. Wie gehen Vereine im Kreis Neuburg-Schrobenhausen damit um?

Von Manfred Dittenhofer

Der Winter naht und damit die alljährliche Skisaison. Normalerweise freuen sich zu dieser Jahreszeit viele begeisterte Skifahrer auf das Schnee-Juchee in den Alpen und in den deutschen Mittelgebirgen. Heuer allerdings werden die Lifte in Bayern erst einmal nicht anlaufen. Und viele beliebte Skiregionen in den Alpen liegen in Risikogebieten. Österreich befindet sich genauso wie Deutschland noch im Lockdown, der in den Dezember hinein verlängert wurde. Eine schwierige Situation nicht nur für die Liftbetreiber und für die Hotellerie und Gastronomie in den Wintersportorten. Auch unsere Skiclubs und die Sportgeschäfte müssen auf die Situation reagieren.

Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Fällt die Ski-Saison nun aus?

Fünf Fahrten hatte die Skiabteilung des SV Karlshuld für die Saison 2020/21 noch auf dem Programm stehen. Alle hätten sie erst nach den Weihnachtsferien stattgefunden. Erst dann, so Florian Mayer, erster Abteilungsleiter der Ski-Abteilung, hätte die Skisaison für den Verein begonnen. Vorher lasse die Schneelage den Liftbetrieb nicht zu. Wegen der Pandemielage hatte man die Fahrten zudem nach hinten geschoben - eben wegen der unüberschaubaren Situation.

„Wären die Vorschriften nicht noch einmal verschärft worden, hätten wir die Tagesfahrten unter strengen Hygienevorschriften durchgezogen“, sagt Mayer. Anfang Dezember wollte er eigentlich die Termine online stellen. Die Drei-Tagesfahrt und die Jugendwoche hatte man bereits vorher gestrichen. Mit dem Busunternehmen, das die Skifahrer an die Lifte hätte bringen sollen, stand Mayer in engem Kontakt. „Wir erhielten von unseren Mitgliedern viele Anfragen.“ Man hatte sogar überlegt, die Busse nur halb zu besetzen und Skikurse mit Mund-Nasenschutz durchzuführen. Nun aber hielt Mayer am Wochenende eine Teamkonferenz ab und dort kam die Ski-Abteilung zu dem Ergebnis, dass alle Fahrten für diese Wintersaison abgesagt werden. Die Unsicherheit, wie sich die Lage weiter entwickle, sei einfach zu groß. „Wir hoffen nun auf den Winter 2021/22.“

Die meisten Skiclubs im Kreis Neuburg-Schrobenhausen haben ihre Winterausflüge in die Berge abgesagt. Damit fallen auch jede Menge Skikurse aus. Bild: Dittenhofer

Alle Fahrten für diese Saison abgesagt

Beim Skiclub Rennertshofen fiel dieselbe Entscheidung etwas früher. „Wir haben bereits alle Fahrten für diese Saison abgesagt.“ Volle Busse hält Werner Marx, 1. Vorsitzender des Clubs, für unverantwortlich. Und noch mehr Busse sei kaum planbar. „Das Busunternehmen, mit dem wir fahren, hat bereits einen Teil seiner Busflotte stillgelegt.“ Außerdem wolle man den Mitgliedern und Skifahrern keine falschen Hoffnungen und den eigenen Organisatoren keine unnötige Arbeit machen. „Wenn wir anbieten, buchen unsere Mitglieder zwar. Aber sobald sich etwas verändert, wird auch schnell wieder storniert. Und das bis kurz vor der Fahrt.“ Nichts sei mehr planbar, so Marx. „Wir wollten keine Hängepartie.“ Schweren Herzens sei alles abgesagt worden, aber die momentane Situation lasse keine andere Reaktion zu.

Werden in Neuburg jetzt weniger Skier verkauft?

Wenn heuer die Skisaison ausfällt, werden dann weniger Skier verkauft? Die Frage kann Sepp Dünstl, Inhaber des gleichnamigen Sportgeschäfts, nicht beantworten – noch nicht. Denn momentan sind Skiausrüstungen noch nicht wirklich nachgefragt. Das wären sie jetzt auch noch nicht ohne Corona. Momentan würde vor allem warme Winter- und Funktionskleidung gekauft werden. Bei der Ausrüstung für Individual-Outdoorsport hätte ein regelrechter Boom geherrscht. „Wir hatten tatsächlich Engpässe bei Laufschuhen.“ Auch die dazu gehörige Laufbekleidung und die Ausrüstung für Nordic Walking seien stark nachgefragt gewesen. Wie es mit den Skiern laufen wird, kann und will Dünstl noch nicht absehen. „Die Lifte beginnen mit ihrem Betrieb eh erst um den 15. Dezember.“ Sollte es heuer nichts werden, sei das schwierig, aber man könne gut damit umgehen. „Wir müssen alle zusammenhelfen, damit es vielleicht noch in der zweiten Winterhälfte klappt.“

