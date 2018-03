16.03.2018

Keine Sorgen um den Feuerwehrnachwuchs

Vorsitzender Christian Mayer bedankt sich für die Bekämpfung des Scheunenbrandes in Buch

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten auszusprechen war das erste Anliegen von Christian Mayer, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Buch-Holzkirchen, auf der Jahresversammlung. Mit vereinten Kräften war es vergangenen September gelungen, den Scheunenbrand auf dem Anwesen Bürle in Buch zu löschen.

Mayer begrüßte neben den zahlreich erschienenen Kameraden die beiden Bürgermeister Günter Gamisch und Thomas Bednarz, Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier und Kreisbrandmeister Klaus Gastl und legte dann seinen Bericht vor. Der Mitgliederstand ist im Vorjahr um zwei auf 62 angestiegen. Beim Umbau des Gerätehauses wurde neben der Kürzung einer Auffangrinne auch eine neue Spülmaschine angeschafft. Heuer sollen noch die Hängeschränke sowie die Spüle erneuert werden. Ebenfalls ins Gedächtnis rief der Vorsitzende die Floriansmesse am 5. Mai und die Jubiläen der befreundeten Wehren in Pessenburgheim, Wiesenbach, Bergheim und Seiboldsdorf.

In seinem Rückblick zählte Kommandant Florian Bürle Einsätze und Schulungen der Kameraden auf. Im Mai mussten die Aktiven eine Wohnung in Buch öffnen, nachdem die Bewohnerin gestürzt war und nicht mehr selbst aufstehen und die Türe öffnen konnte. Besonders hervor hob Bürle den Einsatz aller Helfer beim Scheunenbrand, die löschten, Nachtwache hielten oder, genauso wichtig, Kuchen, Getränke oder Brotzeiten für die Aktiven vorbeibrachten. Einige Kameraden erhielten bei den Kollegen in Bonsal wertvolle Informationen zur psychosozialen Notfallversorgung (PNSV). Den Wissenstest in Ehekirchen absolvierten die jugendlichen Anwärter erfolgreich. Insgesamt trafen sich die Wehrleute zu vier Übungen in Holzkirchen und Buch. Im September erfolgte das Reinigen und Fetten der Hydranten.

An die Vorteile der Ehrenamtskarte erinnert

Nach dem Kassenbericht von Anna-Lena Badstieber bescheinigten die Kassenprüfer einwandfreie Buchhaltung und beantragten die Entlastung. Die Auflösung des Festausschusses wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. Peter Landes erinnerte an die Ehrenamtskarte, die drei Jahre gelte und verschiedene Vorteile und Vergünstigungen bringe. Für 25-jährige Mitgliedschaft im Feuerwehrverein gibt’s die Goldene Ehrenamtskarte, die unbegrenzt gilt.

Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier besucht auch gerne die kleinen Wehren und lobte die vielseitigen Schulungen und Ausbildungen der Feuerwehr Buch-Holzkirchen. Bürgermeister Günter Gamischzeigte sich erfreut, dass sich die Ortsfeuerwehr keine Sorgen um den Nachwuchs zu machen braucht. Wichtig seien Ausbildungen und vor allem auch Erste-Hilfe-Kurse, sagte er, und bedankte sich für den Umbau des Gerätehauses und verwies gleichzeitig auf die klaren Statuten der Wertstoffhöfe. Es hatte nämlich Beschwerden gegeben, dass die beim Umbau aussortierten Materialien dort nicht entsorgt werden konnten. Weiter informierte er, dass sich der Kreis an der PNSV-Schulung beteiligt. Außerdem ist die neue Pumpe für die Buch-Holzkirchener Wehr bereits in Ehekirchen eingetroffen. (bed)

