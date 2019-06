vor 37 Min.

Kettenflieger und Riesenschaukel beim Ingolstädter Volksfest

Am kommenden Freitag startet das Ingolstädter Pfingstvolksfest. Insgesamt 80 Betriebe und Fahrgeschäfte werden auf der Wies’n aufschlagen.

Von Luzia Grasser

In zwei Tagen, am kommenden Freitag, beginnt das Ingolstädter Pfingstvolksfest. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wird sich kaum etwas verändern: Das Volksfest findet wie immer an der Dreizehnerstraße, gleich gegenüber dem Polizeipräsidium, statt, außerdem wird es wieder zehn Tage lang, bis zum Sonntag, 16. Juni, dauern.

Rund 80 Fahrgeschäfte und Betriebe werden in der ersten Pfingstferienwoche wieder auf dem Festgelände sein. Dazu zählen unter anderem der mit 80 Metern höchste mobile und dem Thema „Jules Vernes“ gewidmete Kettenflieger der Welt. Dazu kommen die Riesenschaukel „XXL Höhenrausch“, eine Nostalgiegeisterbahn oder das Riesenrad „Golden Wheel“. Wer lieber auf dem Boden bleiben möchte, für den sind Autoscooter oder auch die Leopardenspur das richtige Angebot. Das Angebot dürfte vor allem am Mittwoch für Familien attraktiv sein, denn da kosten die Fahrgeschäfte nur die Hälfte.

Die Dreizehnerstraße ist nicht mehr Teil des Festgeländes

Wie schon beim Herbstfest im vergangenen Jahr, so wird auch beim Pfingstvolksfest der Warenmarkt direkt auf dem Festgelände und nicht mehr an der Dreizehnerstraße sein. Der Warenmarkt bekommt nach Auskunft der Stadt Ingolstadt einen eigenen Ein- und Ausgang. Die Dreizehnerstraße ist deshalb nicht mehr Teil des Festgeländes, sondern eine verkehrsberuhigte Zone während des Fests. Auf dem Markt selbst gibt es wie gewohnt ein breites Angebot von Haushaltswaren bis hin zu Modeschmuck. Der Bierpreis in den beiden Festzelten – Nordbräu (Festwirt Schneider) und Herrnbräu (Festwirt Stiftl) – liegt in diesem Jahr bei 9,20 Euro. Das sind 30 Cent mehr als noch im vergangenen Jahr, aber im Vergleich zum Münchner Oktoberfest geradezu billig. Denn da liegt der Bierpreis bereits bei über elf Euro für die Maß.

Nach dem Krieg kostete das Dünnbier eine Mark

Blickt man allerdings in die Geschichte des Ingolstädter Volksfests, dann gab es auch Zeiten mit anderen Bierpreisen. So ist in der Chronik die Rede von einer Mark, die die Maß ein Jahr nach dem Krieg gekostet hat – allerdings hat es sich dabei um „Dünnbier“ gehandelt. 21 Jahre später lag der Preis schon bei 2,20 Euro und im Jahr 2014 bei 7,60 Euro. Wegen des Pfingstvolksfests muss der Festplatz, wie üblich, als Parkplatz komplett gesperrt werden. Nach Auskunft der Stadt werden die ersten Parkflächen voraussichtlich eine Woche nach Ende des Volksfes, am 21. Juni, wieder freigegeben. Parkmöglichkeiten für Besucher gibt es unter anderem am Nordbahnhof. Mit dem Parkticket können bis zu fünf Besucher kostenlos mit dem Bus bis Rathausplatz und zurückfahren, teilt die Stadt Ingolstadt mit.

Weitere Infos rund ums Ingolstädter Volksfest gibt es unter www.volksfest.in und www.feste-ingolstadt.de

Themen Folgen