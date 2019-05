18:02 Uhr

Kicken auf schädlichem Plastik

Kunstrasenplätze schwemmen tonnenweise Mikroplastik in die Natur. In Joshofen könnte das den Weiher und die Donau betreffen. Stadtrat Schafferhans will das verhindern.

Von Gloria Geissler

Millionen Tonnen Plastik schwimmen im Meer. Tausende Meerestiere sterben jedes Jahr, weil sie Plastikmüll gefressen haben. Aber nicht nur in den Weltmeeren bedroht Plastik die Ökosysteme, sondern die feinen Mikroplastikpartikel finden sich auch in bayerischen Gewässern. Die unsichtbaren Kleinteile sind eine Gefahr für unsere heimischen Fischarten wie Forellen und Karpfen – und damit letztendlich auch für uns.

Doch woher kommt das ganze Plastik? Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts haben Sportplätze als drittgrößte Quelle für Mikroplastik in Deutschland ausgemacht, genauer gesagt Kunstrasenplätze. Rund 11.000 Tonnen Mikroplastik gelangen so pro Jahr in die Umwelt, wollen die Wissenschaftler herausgefunden haben. Das seien sieben Mal so viel wie durch Kosmetikprodukte.

Mikroplastik ist auch in bayerischen Gewässern nachweisbar

Durch Zufall ist der Neuburger SPD-Stadtrat Heinz Schafferhans auf diese Problematik aufmerksam geworden. Ihm sei die Umweltschädlichkeit von Kunstrasenplätzen bisher nicht bewusst gewesen, wie er sagt. Aber nun, da er sich mit dem Thema beschäftigt hat, kann und will er eine Entscheidung des Stadtrates, die vor eineinhalb Jahren getroffen wurde, nicht einfach stehen lassen.

Links der Kunstrasen mit den Kunststoff-Granulat-Kügelchen, rechts ein normaler Grasrasen.

Damals hat – nach kontroversen Diskussionen und hitzig geführten Debatten – der Stadtrat einem Zuschussantrag der Spielvereinigung Joshofen-Bergheim zugestimmt. Der Verein möchte nämlich einen Kunstrasenplatz bauen. „Über die Umweltverträglichkeit wurde damals nie gesprochen“, erinnert sich Schafferhans. Und das, obwohl der neue Platz in unmittelbarer Nähe zum Joshofener Weiher und zum Landschaftsschutzgebiet der Donau gebaut werden soll. „Das wäre fatal“, sagt der Umweltreferent der Stadt. Deswegen hat er den Antrag gestellt, angesichts der neuen Erkenntnisse das Bauvorhaben und den Zuschussantrag nochmals im Stadtrat zu diskutieren.

Neuburger Stadtrat soll den Zuschussantrag nochmal prüfen

Denn nicht nur die Plastikgrashalme sind das Problem, sondern vor allem das Kunststoff-Granulat, mit dem der Kunstrasen aufgefüllt ist. Der Wind verweht die Kügelchen und den Abrieb und das Mikroplastik landet im Joshofener Weiher, der Donau und der umliegenden Landschaft.

Dem Joshofener Vereinsvorsitzenden Alber Zeller ist der Umweltaspekt bekannt. Schon öfter hörte er Stimmen, die sagten: „Wir wollen beim Baden künftig nicht in einem Kunststoff-See schwimmen.“ Aber Alternativen seien teurer. Ohnehin lägen die Angebote inzwischen schon bei 700.000 Euro, mit 550.000 Euro hatte der Verein kalkuliert. „Die Umsetzung gestaltet sich also schon rein aus finanzieller Sicht mehr als schwierig“, sagt Zeller.

Burgheims Kunstrasenhersteller erklärt seine Produkte

Der Burgheimer Kunstrasenhersteller Polytan ist naturgemäß alles andere als begeistert über die aufflammende Umweltverschmutzungsdiskussion. Zumal Pressesprecher Tobias Müller die Ergebnisse der Fraunhofer-Studie infrage stellt: „Die Zahlen sind viel zu hoch gegriffen. Außerdem sind es Schätzwerte, keine empirischen Daten.“ Die neuesten Granulate im Hause Polytan bestünden zu 70 Prozent aus Naturstoffen wie Kreide oder Hanf. Nur zu 30 Prozent käme synthetischer Kautschuk zum Einsatz. Man tue alles dafür, das Granulat auf dem Platz zu halten. „So haben wir zum Beispiel gekräuselte Gräser entwickelt, die das Füllmaterial besser halten“, erklärt Müller.

Die DJK Titting, aus dem angrenzenden Landkreis Eichstätt hat ihre Planung für einen Kunstrasenplatz inzwischen ad acta gelegt. „Die Diskussion um das Mikroplastik haben wir natürlich auch geführt“, berichtet der Vorsitzende Franz Harrer. Deswegen habe man sich entschieden, einen biologischen Platz zu bauen, zum Beispiel mit einer Kork- oder Sandfüllung oder ganz ohne. Trotzdem habe ihr Sponsor, eine ortsansässige Brauerei, Drohbriefe erhalten, und wollte das Projekt deswegen nicht länger unterstützen.

Damit war der Kunstrasenplatz für die Tittinger nicht mehr finanzierbar, wie Harrer erklärt. „Aber ob es so viel umweltfreundlicher ist, im Sommer jeden Tag den Rasen stundenlang zu bewässern, ist die andere Frage...“

