Kinder, Senioren und Bauplätze: Das hat Ehekirchen 2021 auf der Agenda

Derzeit sind in Walda noch 15 Kindergarten- und ein Krippenplatz frei, berichtete der Bürgermeister, ab April werden es nur noch sieben sein. In Ehekirchen sind keine Plätze verfügbar.

Plus Handlungsbedarf hat die Gemeinde in Sachen Kinderbetreuung und Seniorenpflege. Auch für Radfahrer soll sich im kommenden Jahr einiges zum Positiven entwickeln.

Von Elena Winterhalter

Was tut sich 2021 in den Gemeinden im Landkreis? Welche Projekte stehen an und welche Schwerpunkte setzen die Bürgermeister? Wir haben mit den Rathauschefs wieder gesprochen – über Notwendigkeiten, über Wünsche und warum manches am Ende länger dauert als geplant.

Corona, Corona – natürlich, was soll sonst Thema Nummer eins gewesen sein in diesem Pandemiejahr? Auch in Ehekirchen waren und sind die Auswirkungen deutlich zu spüren. “Es dauert alles deutlich länger”, sagt Bürgermeister Günter Gamisch und meint damit zum Beispiel die Baustellenbesprechungen. Eine Baustellenbegehung und die Sichtung der Pläne ist unter dem obersten Gebot der Hygiene- und Abstandsregeln eine kleine Herausforderung. Das Gleiche gilt für die Gremiumsarbeit, die Verwaltung, die vielen Feste, sportliche Veranstaltungen ... die Liste ist lang.

Bürgermeister Gamisch hat viele Projekte auf der Tagesordnung

Trotz allem gibt es zahlreiche Themen, Baustellen und Projekte, die in den Gemeinden 2020 wichtig waren. Und vielleicht hilft ein Blick in die Zukunft dabei, den aktuellen Lockdown zu überstehen. Zumindest für Ehekirchen gilt: Da wird sich einiges tun.

Wer mit dem Bürgermeister der Gemeinde, Günter Gamisch, telefoniert, merkt schnell, dass man es mit einem viel beschäftigten Mann zu tun hat. Nicht nur einmal klingelt während des Telefongesprächs sein Handy, ein weiteres Telefon, noch einmal das Handy. Trotzdem nimmt sich Günter Gamisch viel Zeit, um über die Projekte zu sprechen, die ihm am Herzen liegen.

Da wäre zum einen die Kinderbetreuung in Ehekirchen und den Ortsteilen. „Momentan sind wir mit Betreuungsplätzen für Kinder auf Kante genäht. Bis die Bauvorhaben umgesetzt sind, kann es sein, dass es eng wird“, sagt Gamisch. Aktuell prüft die Gemeinde die Option eines Waldkindergartens. Ein weiterer Kindergarten für Ehekirchen stecke in den Kinderschuhen.

Nachfrage nach Bauland in Ehekirchen sehr hoch

Neben den jüngsten Gemeindemitgliedern, denkt Gamisch auch an die Bedürfnisse der älteren Bürger. „Es fehlt uns eine Einrichtung für Senioren“, sagt das Gemeindeoberhaupt. So ganz will er noch nicht damit rausrücken, aber es klingt so, als hätte er da bald gute Nachrichten: „Ich bin mir sicher, dass sich etwas tun wird.“ Nicht nur damit investiert die Gemeinde in ihre Zukunft. “Der Trend geht wieder mehr aus der Stadt raus und aufs Land”, sagt Gamisch. Und belegt das mit dem moderaten Bevölkerungswachstum in Ehekirchen in den vergangenen Jahren.

Deutlich zu spüren sei das bei der hohen Nachfrage an Bauland durch einheimische und auswärtige Bewerber. Knapp 4000 Einwohner zählt die Gemeinde aktuell. “Spätestens mit dem neuen Wohngebiet Am Hohen Weg knacken wir die 4000er Marke”, ist sich Gamisch sicher. Rund 50 Parzellen für Ein- und Mehrfamilienhäuser sollen damit südlich von Ehekirchen entstehen. Der Bürgermeister hofft, dass im Herbst die ersten Familien dort bauen können. Gleich im Anschluss möchte Gamisch ein Sondergebiet ausweisen. “Das ist alles noch in der Planung, aber es wäre vorstellbar, dass sich dort beispielsweise ein Supermarkt ansiedelt. Das wäre eine große Entwicklungschance.”

Großprojekt Ehekirchen: Neubau der Kläranlage

Ein weiteres Großprojekt ist der Neubau der zentralen Kläranlage bei Wallertshofen. Der Innenausbau der Betriebsgebäude ist so gut wie abgeschlossen und die Installation der Maschinen- und Elektrotechnik weit vorangeschritten. „Die Baukosten von gut sieben Millionen Euro dürften sich ziemlich im vorgegebenen Rahmen bewegen“, sagt Gamisch. Mit den bisher versandten Vorauszahlungsbescheiden an die Grundstückseigentümer wurden etwa 75 Prozent der Baukosten abgedeckt. Weitere 15 Prozent sollen über die Abwassergebühren abgewickelt werden. Der Restbetrag von circa 10 Prozent wird nach der Fertigstellung der Anlage voraussichtlich noch in diesem Jahr erhoben. Heuer ebenfalls auf der Agenda steht der Anschluss der Ortsteile Hollenbach und Fern- und Nähermittenhausen, Dinkelshausen und Seiboldsdorf an die zentrale Kläranlage in Ehekirchen. Daneben stehen Kanalsanierungen im Hollerweg und in der Sportplatzstraße in Ehekirchen, in Ambach in der Waldstraße und in Schainbach in der St.-Martin-Straße an. Im Zuge der erforderlichen Neuverlegung der Wasserleitung in der Gartenstraße in Ehekirchen, soll gleichzeitig der Kanal partiell saniert werden.

Mittlerweile hat auch das zuständige Amt für Ländliche Entwicklung in München eine wichtige Weiche gestellt. Dem Antrag auf Dorferneuerung wurde zugestimmt. Damit kann nun ein Planungsbüro beauftragt werden, wobei der Bereich des Kirchenumfeldes zwischen der Dr.-Müller-Straße und der Neuburger Straße betrachtet werden soll. „Die Sanierung des Kirchenvorplatzes Ehekirchen soll die erste Baumaßnahme sein“, so Gamisch.

Radwege beschäftigen Ehekirchen auch 2021

Kurz schweift er ab. Er habe gerade zwei Radler vor dem Fenster gesehen mit vollen Satteltaschen und Zelt auf dem Gepäckträger. “Ich bin immer neugierig, wenn ich Fernradler sehe”, sagt Gamisch. Es klingt ein bisschen so, als würde er sich für einen kurzen Moment wegtragen lassen aus seinem Büro und von einer Radreise durch Europa träumen.

Genauso schnell ist er wieder Gemeindeoberhaupt. Schließlich steht gerade in Sachen Radwege einiges auf seiner Agenda. Da wäre der Radweg von Hollenbach nach Nähermittenhausen und weiter nach Sinning. Ein gemeindeübergreifendes Projekt. Der Radweg von Walda nach Schorn soll in diesem Jahr angeschoben werden und die Haushaltsmittel werden bereitgestellt. Da sind sich die Gemeinden Ehekirchen und Pöttmes einig. “Der Dauerbrenner-Radweg zwischen Ehekirchen und Klingsmoos wird sicher auch ein Thema für 2021”, sagt Gamisch. Die Gemeinde müsse die nötigen Grundstücke erwerben. Und dazu brauche es dringend den Austausch mit den Anliegern und Bürgern. “Diese Coronageschichte ist wirklich unsäglich”, schimpft er. “Ich kann keine einzige Veranstaltung mit Bürgern machen.”

Da bricht sie doch wieder ein, die Pandemie, durchkreuzt Pläne und lässt Vorhaben wackeln. Trotzdem kann Gamisch der Sache etwas Positives abgewinnen. “Es hat uns gezeigt, wie verletzlich wir sind. Daraus entstand ein toller Zusammenhalt in der Bevölkerung.” Außerdem habe man auch als Gemeinde gelernt, die Technik, die zur Verfügung steht, zu nutzen. Da klingelt auch schon wieder das Handy.

