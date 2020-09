vor 32 Min.

Kinder in Neuburg und Region: Wer bekommt Unterhaltsvorschuss?

Plus Immer mehr Alleinerziehende in Neuburg-Schrobenhausen bekommen keinen oder nicht genügend Unterhalt vom anderen Elternteil. Hier greift der sogenannte Unterhaltsvorschuss. Was es damit auf sich hat.

Sie hatte sich gerade das Gesicht gewaschen, als er ihr sagte, dass er gehen würde. Zurück kam er nie. Heute lebt der Vater ihres Kindes in einer anderen Stadt, Kilometer entfernt von ihr und der gemeinsamen Tochter. Geld bekommen die beiden von ihm nicht, jedenfalls nicht momentan. „Das macht es nicht einfacher“, sagt Anita, die eigentlich anders heißt. Weil sie auf die Kleine aufpassen möchte, sie erziehen und nichts verpassen, bleibt sie zuhause in Neuburg anstatt arbeiten zu gehen. Das Geld ist knapp. Deswegen hat Anita den sogenannten Unterhaltsvorschuss beantragt.

Unterhaltsvorschuss in und um Neuburg: Die Fallzahlen steigen

Geschichten wie diese sind kein Einzelfall, auch nicht in Neuburg-Schrobenhausen. Im Gegenteil. Wie nämlich Johann Kreutzer vom Kreisjugendamt berichtet, steigen die Fallzahlen, was den Unterhaltsvorschuss angeht, seit Ende 2018 an. Besonders betroffen sei der Bereich ab 16 und 17 Jahren, sagt er. Im gesamten Landkreis waren es Ende Juni demnach 512 Personen, die Unterhaltsvorschuss beziehen.

Das Kreisjugendamt Neuburg-Schrobenhausen hilft beim Unterhaltsvorschuss. Bild: Claudia Stegmann

Ob ein Kind dazu berechtigt ist oder nicht, werde individuell entschieden, sagt Johann Kreutzer. Ein Anspruch liegt unter anderem dann vor, wenn das Kind noch nicht volljährig ist und hier mit einem seiner Elternteile wohnt. Der Elternteil ist ledig, verwitwet, geschieden oder lebt getrennt von seinem Ehe- oder Lebenspartner, er bekommt außerdem nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen oder – im Falle des Todes – Waisenbezüge in einer bestimmten Höhe für das Kind.

Dass Elternteile keinen Unterhalt zahlen, liegt in zwei Dritteln der Fälle unseres Landkreises allerdings am mangelnden Einkommen des Unterhaltspflichtigen. Ein Problem, dem sich auch Anita konfrontiert sieht. „Der Kindsvater ist arbeitslos, kommt selbst kaum über die Runden“, erklärt sie. Geld bekommt er nur vom Staat.

Es gibt aber auch andere Gründe, weshalb Mütter keinen Unterhalt für ihre Kinder bekommen. Johann Kreutzer: „Es kommt tatsächlich auch immer wieder vor, dass Frauen schwanger werden, die Kinder bekommen und nicht wissen, wer der Vater ist.“ Dann müsse dieser erst gesucht werden, was mitunter mehrere Monate dauern kann.

Kreisjugendamt: Wenn Unterhaltspflichtige falsche Daten angeben

Einmal gewährt, wird ein solcher Anspruch regelmäßig überprüft – etwa durch Belege wie Lohnabrechnungen, Bescheide vom Jobcenter und Steuerbescheide, die Unterhaltspflichtige vorlegen müssen. Manchmal, sagt Johann Kreutzer, würden Unterlagen auch geschwärzt oder gefälscht. In solchen Fällen könne man zum Beispiel über andere Behörden an den Arbeitgeber herantreten und die entsprechenden Informationen bekommen.

Sollten unterhaltspflichtige Elternteile den Vorschuss nicht freiwillig zurückzahlen, haben Amt und Staat verschiedene Möglichkeiten, um ihn sich zurückzuholen. Dann kann beispielsweise das Arbeitseinkommen gepfändet werden. Daneben, sagt Johann Kreutzer, könnten eventuelle Steuerrückerstattungen einfach einbehalten werden. Man bemühe sich zunächst aber um einen Dialog – heißt: „Bevor es so weit kommt, wird versucht, durch Mahnungen und Ratenzahlungsvereinbarungen die Angelegenheit ohne Zwangsmaßnahmen zu regeln.“

Dass sich der Vater ihrer Tochter uneinsichtig zeigen wird, glaubt Anita nicht. Er würde den Vorschuss zurückzahlen. Zumindest sei er immer jemand gewesen, der die Dinge ins Reine bringen will, meint die Mutter. Bis es so weit ist, bekommt sie monatlich Geld vom Freistaat für ihre Kleine. „Und das hilft“, findet sie.

Wissenswerten zum Unterhaltsvorschuss in Neuburg-Schrobenhausen

Was ist Unterhaltsvorschuss?

Der Unterhaltsvorschuss ist eine staatliche Leistung für Kinder von Alleinerziehenden. Er hilft, die finanzielle Lebensgrundlage Ihres Kindes zu sichern, wenn der andere Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des Unterhaltsvorschusses zahlt. Der andere Elternteil muss den Vorschuss später zurückzahlen, wenn er keinen Unterhalt zahlt, obwohl er ganz oder teilweise Unterhalt zahlen könnte.

Den Unterhaltsvorschuss können Sie bei Ihrer Unterhaltsvorschussstelle (Unterhaltsvorschusskasse) beantragen - in der Regel beim Jugendamt.

Wie kann ich Unterhaltsvorschuss beantragen?

Den Antrag müssen Sie schriftlich stellen. Das entsprechende Formular bekommen Sie bei den Stadt-, Gemeinde- oder Kreisverwaltungen.

Muss der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlen, wenn mein Kind Unterhaltsvorschuss bekommt?

Der andere Elternteil wird durch den Unterhaltsvorschuss nicht entlastet. Er muss den Unterhaltsvorschuss an die Unterhaltsvorschussstelle zurückzahlen. Falls der Unterhaltspflichtige nicht zahlt, kann die Rückzahlung eingeklagt und vollstreckt werden.

Weiterführende Informationen dazu gibt es beim Familienportal des Bundes.

