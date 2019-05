24.05.2019

„Kinder sind immer weniger in der Lage, Regeln einzuhalten“

Stefan Schmid spricht an der Grundschule in Weichering über Störungen im Unterricht und wie man damit umgeht. Wir haben ihn vorab interviewt.

Herr Schmid, nehmen Störungen im Unterricht zu? Und falls ja, welche Störungen sind das?

Stefan Schmid: Ja. Nach Aussage viele Lehrkräfte nehmen Unterrichtsstörungen deutlich zu. Lehrer sind zunehmend mit pädagogischen und erzieherischen Aufgaben beschäftigt. Konfliktgespräche unter Einsatz von vielen Sozialarbeitern nehmen einen großen Platz in der derzeitigen schulischen Arbeit ein. Kinder sind immer weniger in der Lage schulische Regeln einzuhalten. Sie können ihre eigene Impulsivität nicht mehr richtig steuern. Es fehlt auch mehr und mehr an erlernten deeskalierenden sozialen Umgangsformen untereinander. Impulsivität und Aggressivität in Pausensituationen nehmen deutlich zu. Viele der Kinder fühlen sich unverstanden und sehr schnell ungerecht behandelt. Sie können besonders in Konfliktsituationen nicht angemessen und sozialverträglich reagieren.

In welcher Schulart kommen Störungen besonders häufig vor? Und in welchem Alter? Sind es eher Mädchen oder Jungs, die stören?

Schmid:

Zu dieser Frage liegen mir leider keine genaueren empirischen Untersuchungen vor. Nach Aussage viele Lehrkräfte liegen viele Unterrichtstörungen bei den Jungen, es lässt sich aber nicht alleine auf diese Gruppierung festlegen. Viele Jungen mit einem großen Grundbedürfnis nach Selbstbestimmtheit fällt es schwer, sich an schulische festgelegte Vorgehensweisen und Regelungen zu halten. Sie hinterfragen die Vorgaben von Lehrkräften und stellen viele Lehrkräfte vor „Machtproben“. Dies kann allerdings genauso bei Mädchen zu treffen. Auch zu genauen Angaben der Altersgruppe gibt es keine detaillierten Untersuchungen, jedoch ist festzustellen, dass diese Störungen bereits im Vorschulbereich zunehmen, sich über die Grundschulzeit hinziehen und auch in vielen weiterführenden Schulen beziehungsweise Berufsschulen nicht abnehmen. In diese Entwicklung ist die Pubertät als besondere Phase in der Entwicklung der Jugendlichen nicht mit ein zu beziehen. Nach Aussage der Schüler und Jugendlichen in einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung fehlt diesen unter anderem auch Sicherheit und Verbundenheit zu ihren Lehrkräften.

Was empfehlen Sie den Lehrkräften? Wie sollen sie mit Störungen umgehen?

Schmid: Ich empfehle den Lehrkräften, an meinen Niederalteicher Coachingtagen teilzunehmen, um sich die Haltung „Gelbe Schule“ zu „bauen“. Dadurch soll es den Lehrern gelingen, eine Atmosphäre der Sicherheit für Kinder zu schaffen. Wenn sich die Kinder gut aufgehoben fühlen, kommt es zu weit weniger Störungen. Die Wirkung dieser Coachingtage wurde übrigens mehrfach wissenschaftlich untersucht. Die Teilnehmer sind unter anderem resistenter bei Alltagsstress und können schwierige Anforderungssituationen aufgrund ihrer eigenen Kompetenzen bewältigen.

Was ist die „Gelbe Schule“?

Schmid: „Gelbe Schule“ ist eine Haltung. Diese Haltung besagt: Menschen als Persönlichkeiten achten und sie in ihrer Identitätsbildung zu begleiten. Das ist das, was einer Lehrkraft bleibt bei all den verschiedenen Persönlichkeiten, die in ihrer Klasse sitzen. Denn die Lehrkraft weiß nicht, was den Kindern zu Hause alles passiert ist oder auf dem Schulweg oder in der Pause; dort liegen ja meist die Gründe für Störungen. Wenn es dann der Lehrkraft gelingt, jeden Menschen als Persönlichkeit zu achten, dann fühlen sich die Kinder in ihrem Selbstwert geschätzt. Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Lehrer erst selbst als Persönlichkeit achten, und das setzt einen hohen Selbstwert voraus.

Interview: Dorothee Pfaffel

Termin Coach Stefan Schmid spricht am Montag, 27. Mai, um 19 Uhr an der Grundschule Weichering (Ingolstädter Straße 27) zum Thema „Störungen im Unterricht verstehen und damit umgehen“. Eine Anmeldung unter 089/2681931 oder per Mail an oberbayern@keg-bayern.de ist erforderlich. KEG-Mitglieder zahlen acht, Nichtmitglieder 15 Euro.

