12:00 Uhr

Kinderbetreuung: In Karlshuld vereinfacht eine App die Kommunikation

Plus Seit Anfang Oktober arbeiten Einrichtungen der Kinderbetreuung in Karlshuld mit einer App, um Eltern schnell und gezielt zu informieren. Die Zustimmung ist groß.

Von Elena Winterhalter

Kathrin Aigner, Leiterin der Kinderkrippe in Karlshuld und selbst Mutter kennt das: Morgens macht man die Kinder fertig, dann schnell in den Kindergarten und oder die Krippe, dann zur Arbeit, zum Einkaufen, nachmittags schnell abholen, weil dann schon die nächste Verabredung wartet. Da kann man so einen Aushang am Schwarzen Brett im Kindergarten schon mal übersehen. Und der Elternbrief ist schnell im allgemeinen Zettelwirrwarr verschollen.

„Dann kam Corona und mit der Pandemie die Betretungsverbote in den Einrichtungen. Genau in dieser Zeit war es allerdings besonders wichtig, schnell mit den Eltern der Kinder zu kommunizieren“, beschreibt Roman Mück, Geschäftsführer der Gemeinde Karlshuld, die Situation. „Die Infos kamen im Frühjahr teilweise nicht rechtzeitig bei den Eltern an und das Personal in den Einrichtungen verbrachte sehr viel Zeit am Telefon.“

Karlshuld: Wichtige Informationen sind schnell bei den Eltern

Seit Anfang Oktober läuft das anders. Die Kita-Info-App ist nun der Kommunikationskanal Nummer eins, wenn es um Termine, Elterngespräche oder Gruppeninfos geht. Die jeweilige Leitung der Einrichtung kann mit der Smartphone-App sowohl einzelne Eltern, wie auch Gruppen oder die gesamte Einrichtung informieren. „Gerade in Zeiten des zweiten Lockdowns hat sich dieses Medium bewährt“, sagt Karin Naumann, Leiterin des Hauses für Kinder in Karlshuld.

Insgesamt haben sich in der Gemeinde 254 Eltern angemeldet und registriert. Vereinzelt musste Überzeugungsarbeit geleistet werden, einige Wenige möchten die App gar nicht nutzen. „Aber beim Gros der Eltern ist die Zustimmung sehr hoch“, sagt Kathrin Aigner. Eltern können die Nachrichten direkt über die App empfangen, als E-Mail oder auf beiden Kanälen.

Nutzung der App ist für Eltern freiwillig und kostenlos

Auch das Abmelden der Kinder bei Krankheit oder Terminen läuft über die App schneller. „Außerdem kann durch die digitalen Informationen eine nicht unerhebliche Menge an Papier und Druckerpatronen gespart werden“, so Mück. Alle Verantwortlichen betonen, dass es nicht darum gehe, dadurch das persönliche Gespräch mit den Eltern zu ersetzten. „Die Elterngespräche sind für uns zentral und werden es auch weiterhin bleiben“, betont Kathrin Aigner. Sie selbst hat ein Kind im Kindergartenalter und kennt die App aus Einrichtungs- und Elternperspektive. „Es ist ein großer Vorteil, die wichtigen Infos direkt auf dem Handy zu haben“, sagt sie. „Termine kann man beispielsweise mit einem Klick in den persönlichen Kalender übertragen.“

Die Kosten für die App seien mit rund 100 Euro monatlich überschaubar, sagt Bürgermeister Michael Lederer. Bereits im September hatte der Gemeinderat dem Projekt zugestimmt. Die Testphase sei sehr vielversprechend gewesen und der gute Start bestätige das Gefühl. Die Nutzung der App ist für die Eltern kostenlos und natürlich freiwillig. „Es ist allerdings eindeutig der komfortabelste Weg, an Infos zu kommen“, sagt Mück. „Aber den klassischen Aushang am Schwarzen Brett gibt es weiterhin.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen