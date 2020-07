vor 18 Min.

Kindergarten in Bergheim verzichtet heuer auf Erhöhung der Gebühren

Weil die Einrichtung zeitweise geschlossen hatte, sollen die Beiträge frühestens 2021 ansteigen

Von Annemarie Meilinger

Im Kindergarten in Bergheim sollen erst im September 2021 die Gebühren für den dreigruppigen Regelkindergarten und den Waldkindergarten moderat angehoben werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Von 130 Euro für zwei bis drei Stunden täglich bis zu 300 Euro für die neun bis zehnstündige Betreuung sollen die Eltern beisteuern.

Die Anhebung soll erst so spät erfolgen, weil man den Eltern entgegenkommen will, die durch die Ausfälle während des coronabedingten Lockdowns in den vergangenen Monaten „sowieso nicht viel von den Betreuungseinrichtungen hatten“, begründete Bürgermeister Tobias Gensberger den Termin. Im vergangenen Jahr hatten die Betreuungseinrichtungen ein Defizit von 14.000 Euro zu verzeichnen, falls dies für das schwierige Jahr 2020 noch stärker steigen sollte, müsste man im Jahr 2021 noch einmal über eine Erhöhung nachdenken, so der Konsens im Gremium.

gegen Mehrfamilienhaus: Dem Bauvorhaben an der Hauptstraße 47 wollten drei Gemeinderäte nicht zustimmen, offensichtlich, weil sie es zu wuchtig finden und zu viel Fläche versiegelt würde. Auf einem 1565 Quadratmeter großen Grundstück soll ein Wohngebäude mit zehn Wohneinheiten entstehen, dazu Nebengebäude und die geforderten 20 Stellplätze. „Selbst, wenn wir das Bauvorhaben ablehnen, entscheiden wir hier nichts“, sagte der Bürgermeister und verwies darauf, dass in diesem Fall und vor allem ohne amtlichen Bebauungsplan das Landratsamt für die Genehmigung zuständig ist.

Schon 2011 hat der Kreistag die Stärkung der Seniorenarbeit in den Landkreis-Gemeinden durch einen empfehlenden Beschluss angeschoben. In vielen Gemeinden sind danach Senioreneinrichtungen geschaffen und Beauftragte berufen worden. In Bergheim ist Andrea Weck die Seniorenbeauftragte. Sie stellte dem Gemeinderat zwei Konzepte vor, mit denen die Seniorenarbeit in der Gemeinde Bergheim effektiver werden sollte.

„Mehr Zusammenarbeit mit Vereinen und Kirchen, Bildungs- und Kulturangebote für Senioren, Betreuungsangebote und die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden“ erklärte sie die Ziele, die ihrem Konzept zugrunde liegen. Die meisten Senioren bräuchten Hilfe beim Einkaufen, Fahr- und Begleitdienste und natürlich Orte der Begegnung. Um die meist ehrenamtlichen Tätigkeiten besser organisieren und versichern zu können, gibt es zwei Strukturmodelle. „Entweder wir gründen einen Verein oder wir schließen uns dem vom Caritasverband 2008 eingerichteten Dachverband ,Wir füreinander’ an“, schlug Andrea Weck vor. Elf Gemeinden des Landkreises haben ihre Nachbarschafts- und Seniorenhilfe schon mit Hilfe der Caritas organisiert.

Auch die Gemeinde Bergheim schließt sich jetzt diesem Verbund an, doch zunächst soll erst einmal der Bedarf in der Gemeinde festgestellt werden. Jeder Haushalt der Gemeinde soll befragt werden, ob ein Hilfebedürftiger dort lebt oder ob dort jemand Hilfe anbieten könnte. „Die Nachbarschaftshilfe endet da, wo professionelle Hilfe beginnt“, betonte Andrea Weck, Handwerkerarbeiten, Putzdienste und regelmäßige Pflege gehörten nicht dazu. Etwa 380 Senioren leben in der Gemeinde Bergheim, aber auch jüngere Einwohner, die Hilfe benötigen. „Das wird kein kurzfristiges Projekt“, so die Seniorenbeauftragte. Der Gemeinderat stimmte dem Beitritt und den damit verbundenen Planungen einstimmig zu. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)