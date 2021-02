16:00 Uhr

Kinderhaus in Bergheim: Hier gibt es jetzt kostenlose Kinderbetreuung

Plus Bergheim nimmt am Förderprogramm des Freistaats teil und legt aus der eigenen Tasche Geld dazu. Warum dagegen für die Schule keine Luftreinigungsgeräte gekauft werden.

Von Michael Kienastl

Eltern können ihre Kinder in den Einrichtungen des Bergheimer Kinderhauses derzeit an bis zu fünf Tagen im Monat kostenlos betreuen lassen. Möglich ist das, weil die bayerische Staatsregierung für die Monate Januar und Februar pauschal die entfallenen Elternbeiträge fördert. Von den jeweils 300 Euro für Krippenkinder trägt der Freistaat 240 Euro, für Kindergartenkinder sind es 135 Euro von insgesamt 150 Euro.

Die Entscheidung zur Teilnahme am Beitragsersatz hat der Gemeinderat Bergheim als Träger von Kindergarten und Krippe in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Die Gemeinde wird somit auch die Differenzbeträge ersetzen, also 60 Euro für Krippen- und 15 Euro für Kindergartenkinder pro Monat. Aktuell ist wegen des Lockdowns keine Regelbetreuung möglich. Wenn Kinder mehr als fünf Tage im Monat betreut werden, müssen die Eltern den kompletten Beitrag bezahlen. Die Notbetreuung betrifft derzeit circa 25 Prozent der Regelbetreuung, wie Zweite Bürgermeisterin Claudia Heinzmann mitteilte.

Keine Luftreinigungsgeräte für Schule in Bergheim

Die Bergheimer Grundschule bekommt nun doch keine mobilen Luftreinigungsgeräte für ihre vier Klassenzimmer. Mit zwei Gegenstimmen wurde der Vorschlag in der Gemeinderatssitzung abgelehnt. Im Vorfeld wurden hierfür von zwei Herstellern Angebote eingeholt. Kontrovers diskutierten die Mitglieder des Gremiums dabei insbesondere die Frage der Lärmbelästigung und der Folgekosten. So fördert der Freistaat Bayern zwar den Kauf der Geräte mit 50 Prozent.

Dies gilt mittlerweile auch für Räume mit Lüftungsmöglichkeit, wie die Bergheimer Grundschule. Für die eingeholten Angebote hieße das pro Gerät bis zu 1760 Euro finanzielle Eigenbelastung für die Gemeinde. Dazu kommen die nicht geförderten Folgekosten für diverse Filter und der Geräuschpegel von bis zu 64 Dezibel. Unter anderem Markus Faigl befürwortete den Kauf. Für ihn sei das regelmäßige Lüften bei Minusgraden für die Schüler weniger zumutbar.

