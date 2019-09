vor 20 Min.

Kindertag in der Innenstadt

In Ingolstadt ist am Samstag viel zu erleben

Am kommenden Samstag können Kinder in Ingolstadt was erleben. Der Stadtmarketingverein In-City veranstaltet am Samstag, den 14. September, von 10 bis 18 Uhr den Ingolstädter Kindertag in der Fußgängerzone und auf dem Rathausplatz: Von Kinderschminken über Mal- und Bastelecken bis hin zu Sprachkursen, Gewinnspielen und vielen weiteren Programmpunkten haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen:

So gibt es zum Beispiel eine Lego-Bau-Area, ein Puppentheater tritt auf, es gibt eine Spielmeile mit Hüpfkissen und Slackline, Bobby-Cars stehen zur Verfügung und ein Laufrad-Parcours ist aufgebaut. Es gibt einen Malwettbewerb, Bastelaktionen, Wurfspiele eine Riesenrutsche und einen Boxautomaten. Auch Taxifahrten kann man in einem Elektro-Transportrad machen.

Und wer fleißig ist, wird zudem belohnt, wie Teresa Treittinger, die neue Geschäftsführerin von In-City erklärt: „Wir haben uns für den diesjährigen Kindertag-Programmflyer etwas Besonderes einfallen lassen. Die Kids erhalten bei allen Ständen, je nach deren Standort beim Münster, am Paradeplatz oder am Rathausplatz, drei verschiedene Sticker, die sie dann in ihren persönlichen Flyer beziehungsweise ihr Stickerheft einkleben können. Wer das Stickerheft voll hat, bekommt von uns eine kleine Überraschung am IN-City Stand beim C&A Gebäude“. (nr)

Themen Folgen