Geldautomat in Kinding gesprengt: Täter sind auf der Flucht

Unbekannte haben in Kinding einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Zu den flüchtigen Tätern gibt es eine Beschreibung.

Unbekannte haben in Kinding einen Geldautomaten gesprengt und sind mit der Beute geflohen. Die Detonation in den frühen Morgenstunden des Freitags, gegen 2.52 Uhr, richtete im Bankvorraum nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes erheblichen Schaden an. Der Geldautomat wurde vollständig zerstört. Die mindestens zwei Täter flüchteten in einem dunklen Fahrzeug. Zwei Zeugen, die die Sprengung bemerkten, wurden von den Tätern vermutlich mit einer Schusswaffe bedroht.

Geldautomat in Kinding gesprengt

Die beiden männlichen Täter trugen hellgraue Kapuzenpullover. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord leitete eine sofortige Großfahndung ein. Ein Polizeihubschrauber und mehrere Polizeistreifen eilten umgehend zum Tatort. Experten der Tatortgruppe Sprengstoff und Entschärfer der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) rückten ebenfalls aus.

Die Waffen- und Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) haben unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.