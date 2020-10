vor 58 Min.

Kinoreihe zum Erntedank

Filme zum Nachdenken von Lokaler Agenda und Zero Waste

Unter der Leitung von Birgit Bayer-Kroneisl von der Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 der Stadt Neuburg lädt die Lokale Agenda 21 gemeinsam mit dem Kinopalast Neuburg und Zero Waste Neuburg zur Kinoreihe „Erntedank2020?“ ein. Die neue Initiative hat einen tieferen Hintergrund.

Passend zum Erntedank im Oktober wurden Filme ausgewählt, die zum Nachdenken anregen. Sie setzen sich kritisch mit unserer Ernährung und der Erzeugung unserer Nahrungsmittel auseinander. Um mit den Besuchern in den Dialog zu treten, werden die Filme jeweils mittwochs von Experten passend zum Filmthema anmoderiert, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Neuburg heißt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Diskussion im Kinosaal mit den Referenten.

Im Rahmen der Kinoreihe werden die Filme jeweils mittwochs um 19.15 Uhr gezeigt. Wer diese Abende verpasst, hat am jeweils darauffolgenden Sonntag in der Matinee um 11 Uhr noch die Möglichkeit, die Filme anzuschauen, allerdings sind an diesem Tagen keine Moderatoren anwesend. Gezeigt werden:

(14. und 18. Oktober); Moderator: Michael Olma, Slow food Deutschland

Boden, unser Erbe. Wie wollen wir in Zukunft leben?“ (21. und 25. Oktober); Moderator: Dr. Rupert Ebner, Ingolstadt

große kleine Farm“ (28. Oktober und 1. November) Moderatoren: Anna und Matthias Reil, Biobauern aus Oberhausen

– Impactfilm Tour 20/21“ (2. Dezember). Die Kinoreihe schließt der Film „17Films-Impactfilm Tour 20/21“ ab, der 17 Kurzfilme zusammenfasst, die die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 kreativ anpacken und zum Nachdenken und Handeln inspirieren. An diesem Abend sind Filmemacher und Experten vor Ort, die sich auf Diskussionen freuen. Der Eintritt für diesen Film ist frei, eine Reservierung aber notwendig. (nr)

Anmeldung im Kinopalast unter Telefon 08431/644642.