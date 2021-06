Neuburg

vor 48 Min.

Stupende Pianokunst und haufenweise Blockbuster im Birdland

Plus Einen kineastischen Blockbuster nach dem anderen zauberte David Helbock bei seinem Auftritt im Neuburger Birdland aus seinem Kasten. Ein Rückblick.

Von Reinhard Köchl

Fehlt bloß noch eine Leinwand. Dann hätte man nämlich den anstehenden Neustart des Neuburger Kinopalastes der Einfachheit halber gleich in den Birdland-Jazzclub in der Oberen Stadt verlegen können, wo schon seit Ende Mai wieder Normalbetrieb läuft. Und da es im Augenblick kaum aktuelle Streifen gibt, tun es Blockbuster wie „E. T. der Außerirdische“, „Superman“ oder Harry Potter“ auch. Nicht zur Not, sondern weil an einem Abend wie diesem eigentlich nichts besser passen kann. Denn die Soundtracks liefert sowieso der Mann am Flügel, denn der ist ausgemachter Cineast, darüber hinaus glühender Fan von John Williams, dem größten Komponisten der Filmgeschichte neben Ennio Morricone, und vor allem ein rasanter, wendiger, schlauer und schlicht hinreißender Pianist.

Themen folgen