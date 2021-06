Gemeinsames Singen nach dem Lockdown

Beim Gottesdienst erklingt wieder fröhlicher Gesang. Vor 30 Jahren entstand die Josefskapelle in Hessellohe

„Endlich wieder singen.“ Mit Freude kündigte Kirchenmusiker Norbert Stork der Gemeinde an, dass Gesang wieder erlaubt sei. Die Diözesen und der Infektionsschutz lassen die Besucher ab sofort Lieder in der Kirche (mit Mundschutz) und im Freien (ohne) singen.

Beim Freiluftgottesdienst an der Josefs-Kapelle zwischen Bittenbrunn und Hessellohe nutzten die Gäste die Gelegenheit und stimmten mit Inbrunst das „Nun danket alle Gott“ und weitere Lieder an. Die Familie Hägele und Richard Golder gaben mit ihrer Bläsermusik den Ton vor und Monsignore Vitus Wengert freute sich sichtlich über die schöne Freiluftatmosphäre.

Der Ruhestandspfarrer erinnert sich noch gut daran, wie er die neue Kapelle 1991 zusammen mit der neuen Pfarrerin der Christuskirche gesegnet hatte. 30 Jahre später könne man feststellen, dass die Josefskapelle optisch zu einem Kleinod mit grünem Umgriff und zu einem Bestandteil des kirchlichen Lebens in der Gemeinde geworden sei.

„Unglaublich, wie die Zeit vergeht.“ Christian Stemmer, Innungsmeister der Zimmerer, hat die Berufsschulklasse 1989/90 noch bestens im Gedächtnis. Mit den Kameraden der Bautechnik ging er damals ans Werk und stellte in einem Schuljahr die Josefskapelle auf ihren Platz am Ortsrand. Bei Fachlehrer Walter Wörle liefen die Faden zusammen, er organisierte das Projekt und teilte die Berufsschüler zum Arbeitseinsatz ein. „Als Schaufeln angesagt war, kam einer mit einem großen Frontlader aus dem elterlichen Bauernhof in Ballersdorf“, erinnert sich der Pensionär an die Einfälle seiner Schüler. 29 Firmen aus Neuburg und Umgebung spendeten Material für 20.000 Euro, einheimische Handwerker übernahmen die Feinheiten und Rosa Schneider spendierte eine kleine Glocke. Der ursprünglich geplante Standort am Feuerwehrhaus in Ried wurde verworfen, zusammen mit Heimatpfleger Matthias Schieber fand man den Platz an der Straße nach Laisacker.

Der Bezirk Oberbayern belohnte die Berufsschule Neuburg für ihren kleinen Sakralbau mit dem zweiten Platz im Schulwettbewerb. Christian Stemmer führt heute eine Zimmerei mit zwölf Mitarbeitern in Unterhausen. Gelegentlich hält er an der Josefskapelle. Das macht der eine oder andere Schulfreund auch, „denn irgendwie ist die Josefskapelle für uns etwas Besonderes.“