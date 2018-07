vor 36 Min.

Kirchenkonzert nach Kritik an CSU abgesagt

"Meine Musik wendet sich auch gegen die Skandalpolitik der CSU": Nach einem Medienbericht ist ein Konzert in Ingolstadt wegen kritischer Äußerungen des Komponisten abgesagt worden.

In Ingolstadt ist ein für Sonntag geplantes Konzert im Münster abgesagt worden, weil sich der Komponist sehr kritisch zur Politik der CSU geäußert hat. Das berichtet der Donaukurier. Der Verein „Freunde der Musik am Ingolstädter Münster“ habe die Absage des neuen Werks „Salamu“ von Robert Maximilian Helmschrott auch mit Münsterpfarrer Bernhard Oswald abgestimmt. Der Vereinsvorsitzende Franz-Joseph Paefgen sagte, man wolle „der Kirche nicht zumuten, dass in ihren Räumen politische Diskussionen abgehalten werden“. In einem Interview hatte Helmschrott unter anderem zum Thema Flüchtlinge erklärt: „Meine Musik wendet sich auch gegen die Skandalpolitik der CSU.“ (kna)