vor 17 Min.

Kita-Gebühren: Neuburger Eltern müssen auf Geld wohl noch warten

Eltern sollen Kita-Gebühren zurückbekommen, wenn sie ihre Kind nicht mehr als fünf Tage in die Notbetreuung geschickt haben. Doch derzeit ist auch in Neuburg unklar, wann das Geld kommt.

Eltern, die ihre Kinder nur wenige Tage in die Notbetreuung gebracht haben, sollen Gebühren zurückbekommen. Doch auch in Neuburg hängen die Beteiligten derzeit in der Luft.

Immer wieder fragen Eltern nach. Doch Norbert Eszlinger kann derzeit keine konkrete Antwort geben. „Wir wissen nichts Verbindliches“, beschreibt der Pädagogische Gesamtleiter des Neuburger Vereins Frühförderung, der vier Einrichtungen zur Kinderbetreuung in Neuburg betreibt, die derzeitige Situation an Kitas. Der Freistaat Bayern und die Kommunen hatten im Januar entschieden, dass Eltern Kita- oder Hortgebühren erstattet bekommen, wenn Kinder nicht mehr als fünf Tage pro Monat in der Notbetreuung waren. Doch eine entsprechende Förderrichtlinie gibt es noch nicht. Wann genau die Beiträge erstattet werden, ist derzeit unklar. So hängen die Beteiligten in der Luft. Ein Zustand, der vor allem für einkommensschwache Familien belastend sein kann, betont Eszlinger.

Kita-Gebühren: Wann bekommen Neuburger Eltern Geld zurück?

Auch die Stadt Neuburg, die neben dem Freistaat für die Rückzahlungen aufkommen müsste, kann derzeit nur abwarten. Sprecher Dominik Weiss teilt mit, dass zur Rückerstattung aktuell nichts Schriftliches aus München vorliegt. Wann Eltern mit einer Rückzahlung rechnen können, sei derzeit reine Spekulation. Da man auch für den März entsprechende Anträge stellen kann, geht die Stadt davon aus, dass es die Gelder möglicherweise erst im April zurückgibt.

Kitas in Neuburg hoffen auf schnelle Verteilung der Schnelltests

Auch in einem anderen Bereich herrschte bis zuletzt Unklarheit. Unter anderem Kita-Personal soll Corona-Schnelltests bekommen. Die Ansage lautete „ab März“, so Eszlinger. Bis Mitte dieser Woche hatte man keine Infos. Jetzt steht fest: Seit Donnerstag sollen die Schnelltests an die Landkreise ausgeliefert werden. „Wir hoffen, dass wir sie bis Mitte nächster Woche verteilen können“, sagt Eszlinger. Auch wenn das Material bislang nicht da war, hat er am Mittwochabend seine Angestellten geschult, wie sie die freiwilligen Tests anzuwenden haben. „Wir sind vorbereitet.“ (ands)

