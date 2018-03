18:32 Uhr

Kita-Platz-Vergabe läuft noch nicht ganz rund

In Neuburg gibt es insgesamt 14 Kindergärten und neun Krippen. Sie haben städtische, freigemeinnützige oder kirchliche Träger. Alle – bis auf die Apostelkirche – machen, um die Vergabe der Plätze in Zukunft unkomplizierter zu gestalten, beim „Kita-Planer“ mit. Das ist ein Online-Portal für Eltern, entwickelt von der Firma Arxes-Tolina.

Neuburg wendet ein modernes Online-Portal für Kindergarten- und Krippenplätzen an. Die Bilanz fällt positiv aus – bis auf ein paar Anlaufschwierigkeiten.

Von Dorothee Pfaffel

Für 2018/2019 stehen in Neuburg mehr als 1000 Kindergarten- und 150 Krippenplätze zur Verfügung. Diese möglichst gerecht nach den Wünschen und Bedürfnissen der Eltern zu verteilen, klingt nach einer Mammutaufgabe. Deshalb hatte die Stadt beschlossen, heuer erstmals als Hilfsmittel ein modernes Computerprogramm einzusetzen, den sogenannten Kita-Planer (wir berichteten). Dabei handelt es sich um ein Online-Portal auf der Homepage der Stadt Neuburg, über das sich die Eltern selbstständig für einen Kita-Platz anmelden können – so die Theorie. In der Praxis gibt es allerdings noch ein paar Anlaufschwierigkeiten.

Inzwischen ist die Anmeldefrist für die städtischen Kindergärten abgelaufen. Und auch fast alle lokalen freigemeinnützigen oder kirchlichen Träger haben den Kita-Planer für ihre Einrichtungen genutzt. „Es läuft“, sagt Heike Gomez, eine der beiden zuständigen Sachbearbeiterinnen bei der Stadt Neuburg. „Aber noch ein bisschen zäh. Wir sind noch mitten in der Vergabe“, fügt sie hinzu. „Es ist eine gute Sache. Wir müssen uns nur alle noch einarbeiten.“ Bei den aufgetretenen Schwierigkeiten handle es sich um normale Anfangswehwehchen. „Manche Eltern steigen eher durch, andere gar nicht“, gibt Gomez zu. Einige würden sich zum Beispiel registrieren, dann jedoch vergessen, dass sie noch eine E-Mail bekommen, die sie bestätigen müssen. Das Problem: Wenn die Eltern nicht innerhalb von zehn Tagen reagieren, fallen ihre Kinder wieder von der Liste der gewünschten Betreuungseinrichtung.

Gomez vermutet, dass es auch noch Schwierigkeiten an der Schnittstelle zwischen den jeweiligen Programmen der Kindergartenverwaltungen und dem Kita-Planer gibt. Die meisten Probleme, mit denen die Eltern sich meldeten, seien allerdings Bedienungsfehler, erzählt die Sachbearbeiterin. Dann würden sie und ihre Kollegin Kathrin Reiter aber helfen – entweder telefonisch oder die Eltern kämen vorbei. Heike Gomez und Kathrin Reiter haben dafür extra einen Laptop in ihrem Büro aufgestellt. Gomez: „Momentan ist es noch mehr Arbeit als früher, aber es macht Spaß und durch die Praxis lernen wir. Nächstes Jahr läuft es sicher besser.“

Initiator des Projekts, Kindergartenreferent Matthias Enghuber, ist zufrieden: „Ich habe überwiegend positive Rückmeldungen von den Eltern bekommen.“ Zum Beispiel, dass jetzt alle Infos auf einer Plattform verfügbar seien und man sich nicht mehr durch alle Einrichtungen einzeln kämpfen müsse. Dass es teilweise noch Unsicherheiten gebe, sei klar. Es sei kein Thema, wenn die Eltern noch einmal nachfragen müssten, sagt Enghuber. „Ich denke, dass wir unser Ziel erreicht haben, dass es für die Eltern einfacher und für die Stadt übersichtlicher wird. Und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es beim zweiten Durchlauf im nächsten Jahr reibungslos klappt.“

Genaue Zahlen, wie viele Eltern sich bislang registriert haben oder wie viele Kita-Plätze mittlerweile schon vergeben sind, konnte Gomez noch nicht nennen. Mindestens bis zur Schuleinschreibung am 17. April wird die Vergabe der Betreuungsplätze für sie und Kollegin Reiter noch auf Hochtouren laufen.

Themen Folgen