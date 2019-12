vor 36 Min.

Klagen gegen Stadtwerke ziehen sich hin

Keine Einigung mehr in diesem Jahr

Die gerichtlichen Verfahren gegen die Neuburger Stadtwerke vor dem Arbeitsgericht ziehen sich in die Länge. Zur Erinnerung: Mehrere Mitarbeiter, denen betriebsbedingt gekündigt worden war, haben gegen die Stadtwerke geklagt. Die Gütetermine fanden bereits im September statt – eine Einigung wurde bislang nicht erzielt.

Im Rahmen der bisherigen Verhandlungstermine wurde den Stadtwerken unter anderem vorgeworfen, keine Sozialauswahl getroffen zu haben. Die Stadtwerke hatten anschließend bis Ende Oktober Zeit, die Entlassungen zu begründen. Auch die Gegenseite hat nun noch Gelegenheit, eine Stellungnahme abzugeben. Im Januar soll dann eine Einigung erzielt werden, außergerichtlich, oder vor der Ingolstädter Kammer des Arbeitsgerichts München, sagt Florian Frank, Bereichsleiter Rechnungswesen bei den Stadtwerken. „Wir sind bestrebt, Vergleiche herbeizuführen, aber es muss für beide Seiten passen.“

Die anhängigen Gerichtsverfahren wirken sich auch auf den Wirtschaftsplan 2020 aus, den Frank in der Werkausschusssitzung vorstellte. 400.000 Euro sind im sogenannten „Außerordentlichen Erfolgsplan“ angesetzt für diesen „finanziellen Risikoposten“, wie Frank erklärt. Eine Schätzung, die man aus anderen vergleichbaren Verfahren abgeleitet habe – was aber nicht heißt, dass die Stadtspitze Abfindungen in dieser Höhe zustimmen würde.

Im Wirtschaftsplan war zum Thema Personal noch etwas anderes ersichtlich: Die Personalaufwendungen werden 2020 bei 8,3 Millionen Euro liegen (für 136 Planstellen, davon voraussichtlich besetzt 108) und sollen auch die kommenden Jahre konstant bleiben. „Tariferhöhungen müssen wir anderweitig kompensieren“, sagt Frank. Stand Ende 2019 haben die Stadtwerke 110 Mitarbeiter. (dopf)