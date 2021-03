11:51 Uhr

„Klares Denken – Lügen inbegriffen“ von Vallabh Patel: 385 Seiten Lebensweisheit

Das Buch „Klares Denken – Lügen inbegriffen“ von Vallabh Patel klärt an Beispielen über Denkmuster auf und erzählt vom Sein. Vorurteilsfrei und ehrlich.

Es sind Anekdoten, die Vallabh Patel erzählt. Lebensnahe Geschichten, anhand derer er komplexen Themen nachgeht. Er spricht also vom Picknick einer philosophischen Schulklasse, nur um anschließend zu veranschaulichen, dass ein Wort unterschiedlich bedeuten, mehrere Perspektiven haben kann. Auf 385 Seiten beschäftigt er sich mit Generationen, der Tabu-Moral, dem Antisemitismus, konkreten Situationen und abstrakten Begriffen, falschen Fragen und richtigen Antworten, die allesamt auf klugen Beobachtungen gründen.

"Klares Denken – Lügen inbegriffen“ von Vallabh Patel erschien posthum

Denn Prof. Dr. med. Vallabh Patel hat sich Zeit seines Lebens viele Gedanken gemacht. Über die Menschen, Gefühle, Konflikte und das Sein. Der Arzt, Zoologe, Humanist und Fotokünstler wurde 1934 in einem Dorf mit etwa 150 Einwohnern in Indien geboren.

„Klares Denken – Lügen inbegriffen“ von Vallabh Patel Bild: Angelika Lenz Verlag

Im Alter von 14 Jahren absolvierte er sein Abitur. Medizin studierte er in Bonn. 1960 promovierte er. 40 Jahre operierte er in seinem Jahresurlaub kostenlos bedürftige Patienten in Indien und Afrika. Daneben gründete er – ebenfalls in Indien – zusammen mit seiner Frau, der weltbekannten Künstlerin Ute Patel-Mißfeldt, Kindergärten und Schulen, außerdem eine Frauenorganisation. Diese Einrichtungen unterstützte er bis zu seinem Tod 2017. „Klares Denken – Lügen inbegriffen“ ist posthum erschienen.

Er sei ein Mensch gewesen, sagt Ute Patel-Mißfeldt, „der sich mit allem, was er hatte, für die Gerechtigkeit einsetzte“. Das spiegelt sich in den Zeilen seines Werkes wider: „Klares Denken – Lügen inbegriffen“. Ein Buch, das Denkmuster zeigt – und aufbrechen will, ohne zu werten, vorurteilsfrei, subtil und ehrlich. (nr)

Das Werk: „Klares Denken – Lügen inbegriffen“ ist 2020 im Angelika Lenz Verlag erschienen und im Buchhandel wie auch online für 22 Euro erhältlich.

Lesen Sie dazu auch: