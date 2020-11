vor 56 Min.

Klarheit bei Beschäftigung von ausländischen Fachkräften

Landratsamt berät Arbeitgeber aus dem Landkreis bei wichtigen Fragen rund um das Thema

Wann gilt ein ausländischer Bewerber als „Fachkraft“? Wie sieht das Verfahren zur Anerkennung als Fachkraft aus? Und wie genau läuft ein „vereinfachtes Fachkräfteverfahren“? Diese und andere Fragen wurden den interessierten Arbeitgebern bei einer Infoveranstaltung beantwortet.

Anfang Oktober lud die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der Ausländerbehörde des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen zum dritten Mal in Folge Arbeitgeber zum Thema „Integration von ausländischen Mitbürgern in den Arbeitsmarkt“ ein. Diesmal stand die Beschäftigung von qualifizierten ausländischen Fachkräften und die Anerkennung von ausländischen Qualifikationen im Focus. Stephan Schiele, Koordinator von „Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH“ beantwortete die Fragen ausführlich für die anwesenden Unternehmen. Sabine Schneider, stellvertretende Landrätin des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, betonte, dass der Mangel an Fachkräften mit qualifizierter Ausbildung in unserer Region deutlich spürbar ist.

In den Pflegeberufen beispielsweise trete der Fachkräftemangel in Zeiten der Pandemie noch schwerwiegender hervor. Daher begrüßte sie ausdrücklich das Engagement von Wirtschaftsförderung und Ausländerbehörde, die gemeinsam als verlässlicher Ansprechpartner für Unternehmen, die Fachkräfte aus dem Ausland einstellen wollen, zur Verfügung stehen. Nach dem Vortrag standen Experten der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und des Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur nochmals für Fragen der Unternehmen zur Verfügung – natürlich unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes. (nr)

Arbeitgeber, die Hilfe benötigen, können sich gerne an das Ausländeramt sowie die Wirtschaftsförderung unter auslaenderamt@neuburgschrobenhausen.de bzw. wirtschaftsfoerderung@neuburgschrobenhausen.de oder Telefon 08431/57-0 wenden.

Themen folgen