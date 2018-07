vor 23 Min.

Klassik und Elektropop im Taktraum

Zum Abschluss gab es ein tanzfreudiges Experiment, das in keine Schublade passt

Raus aus dem Konzertsaal, rein in den Club – unter freiem Himmel! Dem Eröffnungs-Open-Air der Audi Sommerkonzerte stand zum Abschluss wiederum ein Event im Klenzepark entgegen, diesmal nicht auf der Tillywiese, sondern im nach demselben Feldherrn be–nannten Reduit.

In einer Kooperation der Audi Sommerkonzerte, des Podiums Esslingen, des französischen Trios dOP und des Taktraum-Festivals zeigte sich, was passieren kann, wenn ein Streichquintett sich in der Elektro-Szene tummelt. Die künstlerische Initiative Podium Esslingen und das französische Elektro-Trio dOP hatten sich zusammengetan, um aus Klassik und aktueller Szenemusik mal einen ganz anderen, anregenden Mix zu liefern. „dOPIUM“ hieß das Ganze dann, ein Schelm, wer Arges dabei denkt, schließlich kann ja auch Musik als Droge wirken und in Trance versetzen …

Laut, bunt, fröhlich, anders: Mit neonfarben leuchtenden Brillen, Spaß an der Freud, in Party- und Feierlaune war ein munteres junges Publikum zuhauf in die Reduit geströmt, wo auf drei Bühnen – zwei kleinere vor dem Rund des Festungsbaus, die Hauptbühne innen – die DJs und Soundtüftler ihrem Job nachgingen, sehr zur Freude der Zuhörerschaft. Marktstände mit T-Shirts, Taschen, buntem Tand und allerlei alternativen Produkten, hier und da ein Hauch von exotischem Kräuterduft, Fantasiegestalten auf Stelzen: Jede Menge Twentysomethings erfreuten sich an einer Sommernacht, in der auch Petrus nochmals gute Laune zeigte. Das siebte Taktraumfestival bot eine wahrhaft erfreuliche Zweckentfremdung des militärischen Baus von der kriegerischen Bestimmung zum friedlichen, gemeinsamen Feiern. So tummelten sich heuer bereits zum vierten Mal partywillige, ausgelassene Musikfans in den starken Mauern der Festung.

Analoges und Digitales, Instru–mentales und Elektronisches soll–ten bei „dOPIUM“ mit ihren jeweiligen Stärken und in ihren Beson–derheiten zur Geltung kommen. Die Dominanz freilich hatten die Elektroniker, allen voran die Drumcomputer. Weniger klassische Klänge erfüllten denn auch das Rund als ein brodelndes Gebräu verschiedenster Ingredienzien – sehr laut, aber das gehört wohl zum ganzkörperlichen Gesamterleben solcher Musik. In erster Linie war das natürlich mal ein klangabenteuerliches Experiment. Alle Achtung! Wer es schafft, unter Einsatz von Geigen, Bratsche, Cello und Kontrabass dem Dancefloor einzuheizen und jede Menge Menschen gemeinsam in hüpfende Bewegung zu versetzen, der kann sich darauf erst einmal etwas einbilden.

Hinzu kam indes auch ein erzählerischer Anspruch: Archetypische Grundkonstellationen von Geschichten wollte man in sieben Sequenzen musikalisch umsetzen, von der Überwindung des Monsters über die Suche bis hin zur Wiedergeburt.

Die klassischen Instrumente zeigten sich allerdings wie die Elektroniker mehr an Sounds interessiert als an Melodien oder erzählerischen Bögen. Das narrativ-dramatische Moment erschloss sich den Elektro-Pop unkundigen Ohren des Rezensenten folglich kaum, zumal von den Streichern auch nur wenig zu hö–ren war – hatte die Crew am Mischpult sie überhaupt so richtig auf dem Schirm?

Vielleicht aber war das gar nicht so wichtig, schließlich ging es in erster Linie um die gute Laune.

Die meisten jedenfalls waren nicht da, um über irgendwelche musikalischen Ansprüche zu grübeln, sondern schlicht, „weil‘s cool ist“. So kam es, wie es kommen sollte: Mehr und mehr breitete sich übergreifend entspannte Eventbegeisterung im Taktraum des Reduit Tilly aus und sorgte für pure gute Laune, über alle Schubladen erhaben. (tb)

