Klassiker und Konzerte

Februar-Programm des Altstadttheaters

Auf „ David Bowie: Not me“ dürfen sich die Besucher des Ingolstädter Altstadttheaters am 21. und 22. Februar freuen: Die musikalische Hommage konzentriert sich ganz auf die Songs der schillernden Pop-Ikone, dargestellt von Maria Helgath und musikalisch begleitet von Alex Czinke und Michael Gumpinger. Am 26. und 27. gibt es wieder neue Vorstellungen von „Die Tür nebenan“, nachdem die beliebte Komödie mit Emily Marie Seidel und Philip Schwarz an den bisherigen Terminen stets ausverkauft war. Und am 29. Februar ist nach längerer Pause wieder einmal Lisa Fertner als „Effi Briest“ in der beeindruckenden Klassiker-Inszenierung von Falco Blome zu sehen.

Am 28. Februar sind „Florian Paul & die Kapelle der letzten Hoffnung“ zu Gast im Ingolstädter Altstadttheater und beweisen mit ihren Liedern, dass Intellekt, eingängige Melodien und anspruchsvolle Texte auch in der deutschsprachigen Musik funktionieren können. (nr)

Weitere Informationen zu allen Vorstellungen gibt es unter www.altstadttheater.de oder auf www.facebook.com/altstadttheater und www.instagram.com/altstadttheater. Tickets können unter kontakt@altstadttheater.de reserviert und an der Abendkasse abgeholt werden.

