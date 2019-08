vor 41 Min.

Klaus Brems steht bereit, wenn er weiter gebraucht wird

Der Neuburger Stadt- und Kreisrat Klaus Brems feierte am Sonntag seinen 70. Geburtstag. Über 47 Jahre an seiner Seite ist seine Erika, die alle nur „Bobby“ nennen.

Stadt- und Kreisrat Klaus Brems wurde 70. Der Neuburger beschreibt es als schön, unabhängig zu sein, wenn es um politische Meinungen geht. Ein Besuch.

Von Manfred Rinke

Wer persönlich gratulieren wollte, hatte am Sonntag Pech. Klaus Brems war mit seiner Erika, die alle nur „Bobby“ nennen, ausgeflogen. Telefonisch aber war er erreichbar – zumindest für diejenigen, die seine Handynummer kennen. Herzliche Glückwünsche zum 70. Geburtstag erreichten den seit 37 Jahren politisch aktiven Neuburger unter anderem von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und dessen Staatssekretär Roland Weigert. Auch Parteifreunde der Freien Wähler aus dem gesamten Landkreis sowie Stadtrats- und Kreistagskollegen klingelten bei ihm an.

Die Aufmerksamkeit, die ihn auch noch am Montag zu seinem runden Geburtstag erreichte, kommt nicht von ungefähr. Nachdem am Heiligen Abend 1981 am Küchentisch der Familie Brems in Ried eine Männerrunde – unter anderem mit Ehrenbürger und Stadtheimatpfleger Matthias Schieber – die Idee hatte, eine politsche Gruppierung zu gründen, entstanden 1983 „Die Unabhängigen“, kurz DU. In ihr fand auch Klaus Brems seine politische Heimat, die sie bis heute geblieben ist – auch wenn aus den Unabhängigen mittlerweile die Freien Wähler geworden sind.

Klaus Brems war über Jahre gleichzeitig Bezirks-, Kreis- und Stadtrat

15 Jahre, von 1998 bis 2013, war Brems Bezirksrat und ab 2002 parallel dazu auch Stadt- und Kreisrat. Diese beiden Ämter hat er noch. Dass ihm 2013 in Oberbayern nur 254 Stimmen für ein weiteres Bezirkstagsmandat fehlten, wurmt ihn jedoch nach wie vor. Denn in diesem Gremium, in dem er einer der Verwaltungsräte der Holding der Kliniken in Oberbayern und zuletzt stellvertretender Bezirksvorsitzender war, wäre er gerne geblieben.

Den fulminanten Start der neuen Gruppierung mit der Wahl von Hans Günter Huniar 1984 zu Neuburgs OB sowie die von Roland Weigert 2008 zum Landrat und jetzt zum Staatssekretär nennt er als die großen politischen Erfolge der Freien Wähler, die 2008 auch ihre Sitze im Kreistag von neun auf 18 verdoppeln konnten. 2014 stockten sie noch einmal um zwei auf. Wenn er an die gemeinsame politische Arbeit denkt, stuft er die Entscheidungen für eine zweite Donaubrücke in Neuburg, den Neubau der Paul-Winter-Realschule und den Ausbau der Nahwärme in Neuburg als besonders bedeutend ein. Auch freut es ihn, dass die Sanierung des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen auf einem guten Weg ist. Dass OB und die Mehrheit der Stadträte dagegen gewesen seien, das Bahnhofsgelände sowie das Postgebäude zu kaufen, bezeichnet er als große Versäumnisse. Auch den fehlenden Mut für eine Tiefgarage unter der Luitpoldstraße mit Ein- und Ausfahrt am jetzigen Hofgartenparkplatz bedauert er. „Geld, noch dazu so günstiges wie seit Jahren, in die Hand zu nehmen, um vernünftige Lösungen für die Zukunft zu realisieren, kann nicht verkehrt sein. Von wenigen Schulden allein hat der Bürger wenig.“

Ob Klaus Brems bei den Kommunalwahlen noch einmal antritt, ist offen

Aussagen die zeigen, dass Klaus Brems eigene Meinungen vertritt und Mut zur öffentlichen Kritik hat. Er selbst beschreibt es als schön, so unabhängig sein zu können. Ob er diese Haltung in den politischen Gremien für die Freien Wähler über die laufende Wahlperiode hinaus einbringen kann, ist offen. „Entscheidend ist, ob man mich weiter braucht und will“, sagt er. Derzeit laufe die Findungsphase. Eine Entscheidung, ob er bei den Kommunalwahlen im März noch einmal antritt, soll im September fallen.

Unabhängig davon wird er im Neuburger Büro Stimmkreisreferent von Staatssekretär Roland Weigert bleiben, und sich mit seiner „Bobby“ an seinen zwei Enkelkindern erfreuen, die ihm seine Tochter Gloria geschenkt hat. Natürlich wünscht er sich Gesundheit, nachdem größere Probleme in den vergangenen zehn Jahren „Gott sei Dank überstanden sind“. Und schön wäre es für ihn schon, wenn er neben der Einweihung der neuen Schule es noch erleben dürfte, über die neue Donaubrücke zu fahren.

