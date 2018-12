11:34 Uhr

Kleiderbündel in Asylunterkunft in Brand geraten

In der Neuburger Asylunterkunft hat es in der Nacht auf Dienstag gebrannt.

In der Neuburger Asylunterkunft an der Donauwörther Straße ist in der Nacht auf Dienstag ein Bündel Kleidung in Brand geraten. Die Kripo ermittelt die Ursache.

Am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags ist im Eingangsbereich der Asylunterkunft in der Donauwörther Straße ein Bündel Kleidung in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, ist die Brandursache derzeit noch unbekannt.

Gegen 4.20 Uhr am Dienstagmorgen waren die Rettungskräfte über das Feuer in dem Gebäude informiert worden. Da sich die Feuerschutztüren automatisch geschlossen hatten, breitete sich der Brand nicht auf weitere Gebädueteile aus.

Durch das Feuer wurden mehrere Räume in der Unterkunft stark beschädigt

Mehrere Wohnräume in der Unterkunft wurden stark beschädigt, insbesondere durch Verrußung. Einige Bewohner mussten deshalb vorübergehend in einem anderen Teil der Einrichtung untergebracht werden.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei schätzt, dass der entstandene Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich liegt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Sachbearbeitung zur Ermittlung der Brandursache übernommen. (AZ)