13.03.2020

Kleine Gedenkfeier für Alt-Landrat Richard Keßler

Zum 80. Geburtstag, den Alt-Landrat Richard Keßler am Sonntag gefeiert hätte, fand an seiner letzten Ruhestätte auf dem Friedhof in Ried eine Gedenkfeier statt.

Plus Der vor vier Jahren verstorbene ehemalige Landrat Richard Keßler wäre am Sonntag 80 Jahre alt geworden. Familie, politische Weggefährten und Freunde trafen sich dazu an seiner letzten Ruhestätte und erinnerten sich

Von Manfred Rinke

Zu Ehren und in dankbarer Erinnerung an eine der politisch herausragendsten Persönlichkeiten im Landkreis fand am Sonntagvormittag in Ried eine kleine Gedenkfeier statt. Alt-Landrat und Ehrenbürger Richard Keßler hätte an diesem 15. März seinen 80. Geburtstag gefeiert. Keßler war am 12. Juni 2016 im Alter von 76 Jahren einem Krebsleiden erlegen.

Die Gedenkfeier wurde mit einer Messe in der Rieder Kirche, die Stadtpfarrer Herbert Kohler hielt, eröffnet und an Keßlers letzten Ruhestätte auf dem dortigen Friedhof fortgesetzt. Neben seiner Ehefrau Irmgard und einem seiner „Buaba“, wie Keßler seine beiden Söhne Philipp und Martin gerne nannte, sowie einigen weiteren Familienzugehörigen waren vor allem politische Weggefährten und Freunde gekommen. Nach dem Gottesdienst, in dem Stadtpfarrer Kohler bereits auf das Leben des Alt-Landrats zurückblickte, erinnerte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am Grab Keßlers an einen Mann, dem er stets mit großem Respekt begegnet ist und der für ihn ein väterlicher Freund war. Gemeinsam viel für den Landkreis und Neuburg auf den Weg gebracht: Horst Seehofer und Richard Keßler. Gmehling sprach nur einige der außergewöhnlichen und bleibenden Verdienste Keßlers in dessen knapp 40-jähriger Karriere als Politiker an. Keßler war 14 Jahre Landtagsabgeordneter, sechs Jahre Stadtrat und Zweiter Bürgermeister von Neuburg und 24 Jahre Landrat im neu gebildeten und von Keßler mit erschaffenen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. 2008 war er altersbedingt nicht mehr zu den Wahlen angetreten, die er dreimal mit großer Mehrheit gewonnen hatte. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. OB Gmehling pickte aus dem Lebenswerk des Alt-Landrats einige besondere Verdienste heraus. Wie die Sanierung und die Nutzbarmachung des Neuburger Schlosses, die Dynamisierung der Donauauen mit dem Auenzentrum auf Schloss Grünau oder Keßlers geradezu missionarische Arbeit im Zuge des Entwicklungskonzeptes für das Donaumoos mit der Errichtung des Umweltbildungszentrums „Haus im Moos“ und eines Freilandmuseums geleistet. Der Alt-Landrat sei ein Macher und ein Visionär gewesen und in all der Zeit vor allem immer eines geblieben: Mensch. Das habe, so Gmehling, wesentlich an seiner Erziehung gelegen. Keßler wurde im schwäbischen Ehingen als eines von fünf Kindern einfacher Bauersleute geboren. Er sei immer bescheiden geblieben, bodenständig, habe geholfen, wo es möglich war und sich jedes Einzelschicksal zu Herzen genommen. Richard Keßler sei auch ein humorvoller Mensch mit hintersinnigem Witz und ein leidenschaftlicher Jäger gewesen. Landrat Peter von der Grün und Oberbürgermeister Gmehling legten für Landkreis und Stadt Blumengestecke am Grab nieder. Das taten auch Roland Thiele und Gerhard Walter für den Historischen Verein. Stadtkapellmeister Alexander Haninger begleitete die kleine Geburtstags-Gedenkfeier am Grab des Alt-Landrats und Ehrenbürgers mit drei Stücken auf der Trompete.

