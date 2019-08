00:33 Uhr

Kleine Kämpferin mit großem Herz

Die elfjährige Sophia Halbeis aus Unterstall spendet 1650 Euro für Hilfsprojekte

Die elfjährige Sophia Halbeis aus Unterstall ist nicht nur mehrfache Weltmeisterin im Kickboxen, sondern sammelt mit ihrer Marke „Boxerherz“ auch regelmäßig Spenden für soziale Projekte. Das „Boxerherz“ hat die erfolgreiche Sportlerin vor ein paar Jahren selbst gezeichnet und setzt ihre wachsende Bekanntheit seither für den guten Zweck ein.

Auf der „Gladiator Fight Night“ in Ingolstadt hat das junge Box-Talent zusammen mit ihrer Familie erneut eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Im Foyer des Stadttheaters Ingolstadt war sie mit einem großen Stand vertreten und stellte ihre gesamte Kollektion vor, die mittlerweile T-Shirts in verschiedenen Designs, Tassen, Baby-Bodies und Zauber-Waschlappen umfasst. Unterstützt wurde die Familie Halbeis von Carolin Block und Maximilian Kuttenreich vom Lionsclub Ingolstadt, dem diesjährigen Spendenpartner von Sophia Halbeis.

Wie der Lionsclub mitteilte, nutzten viele Besucher auf Dardan Morinas Kickbox-Event die Pausen, um Sophia kennenzulernen und gegen eine freiwillige Spende ihr persönliches „Boxerherz“ zu erwerben. Am Ende kam die stolze Summe von 1650 Euro zusammen. „Die Resonanz war einfach riesig. Wir sind begeistert, dass wir zahlreiche Unterstützer haben und so viel Geld zusammengekommen ist“, sagte Sophia Halbeis. Der Betrag kommt dieses Mal dem Lionsclub Ingolstadt „Auf der Schanz“ zugute. Seit vielen Jahren organisiert der Lions Club das „Schanzer Entenrennen“ und hat mit dem beliebten Charity-Event in den vergangenen Jahren über 70.000 Euro eingenommen und an verschiedene soziale Projekte gespendet. (nr)

