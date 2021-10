Basiswerkzeug für den Schutz: Wasserwirtschaftsamt präsentiert Modellierungsprojekt für das Donaumoos

Plus Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt stellt ein Modellierungsprojekt zur Renaturierung des Donaumooses vor. Warum die Umsetzung aber alles andere als einfach ist.

Es ist ein Mammutprojekt, der Schutz des noch bestehenden Moorbodens im Donaumoos. Mehr als 200 Jahre Entwässerung über Gräben und Kanäle haben dem Torfkörper zugesetzt. Im Zuge des Klimaschutzes sollen nun Flächen renaturiert und wiedervernässt werden. Im Zuge dessen stellte das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt nun das Projekt „Digitalisierung, Modellierung und Visualisierung des Gewässersystems Donaumoos“ vor. Es bildet einen wichtigen Ansatz für den Schutz des größten Niedermoores in Süddeutschland – mit hochkomplexer Theorie.