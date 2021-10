Boarischer Abend der CSU: Deftiger Humor im Rosinger Hof

Plus Kabarett, Musik und viel Gaudi: Der Boarische Abend mit dem Duo Tom und Basti begeisterte das Publikum in Kleinhohenried. Warum auch die Politprominenz nicht verschont blieb.

Der Boarische Abend der CSU Karlshuld im Rosinger Hof in Kleinhohenried ist zum rundum gelungenen Einstand für den „Corona-Vorstand“ geworden: So betiteln die Musikkabarettisten Tom und Basti den neuen Karlshulder CSU-Ortsvorsitzenden Hans-Peter Dittenhauser, der die beiden Niederbayern für seine erste gesellige Veranstaltung engagiert hat.